Nur noch 50 Geflüchtete für Schmerwitz: Kreis verzichtet auf Massenunterkunft 

Bad Belzig

Das Landratsamt macht einen Rückzieher: In dem kleinen Dorf Schmerwitz wird es nun kein großes Heim für 100 Geflüchtete geben. Die Kreisverwaltung verzichtet auf den Ausbau eines Plattenbaus zur Massenunterkunft für Asylbewerber. Das teilte Pressesprecher Kai-Uwe Schwinzert mit. Die Verwaltung hat demnach die umstrittene Beschlussvorlage überarbeitet. Sie sieht jetzt das Anmieten von Wohnungen in dem Ort für maximal 50 Geflüchtete vor. Die geänderte Beschlussvorlage werde zur nächsten Kreistagssitzung am Donnerstag, 29. April, in Bad Belzig vom zuständigen Fachbereichsleiter Bernd Schade eingebracht.

„Der Kreistag beauftragt die Verwaltung, kurzfristig bis zu 50 zusätzliche geflüchtete Menschen in Schmerwitz in dafür angemieteten Wohnungen unterzubringen“, schlägt Schade darin den Kreistagsmitgliedern vor. „Der Kreistag lehnt die Eröffnung einer Gemeinschaftsunterkunft in Schmerwitz ab“, heißt es weiter in dem Papier.

Damit hat die Drucksache 2021/270 nun doch gute Chancen, nicht im Reißwolf zu landen. Die Verwaltung macht nämlich eine Rolle rückwärts und folgt mit der geänderten Fassung den Vorschlägen von Bürgern und Volksvertretern.

Die Mitglieder des Sozialausschusses des Kreistages hatten nämlich am Donnerstag vergangener Woche in einer eilig anberaumten Video-Sondersitzung geschlossen gegen das Vorhaben der Verwaltung gestimmt. Stattdessen legten die SPD und die Fraktion Linke/Piraten zwei eigene und ähnlich lautende Anträge vor, die beide eine Mehrheit fanden. Darin fordern sie genau das, was Bernd Schade nun auch vorschlägt. Keine Massenunterkunft in Schmerwitz, stattdessen Wohnungen für maximal 50 Geflüchtete.

Vorschlag von Einwohnern

Die gleiche Forderung hatten zuvor der Wiesenburger Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) und der Gemeindevertreter Johannes Blatt (Bündnisgrüne) in einem eindringlichen Appell erhoben. Schmerwitz gehört zur Gemeinde Wiesenburg/Mark und hat rund 250 Einwohner. Davon sind 25 Geflüchtete.

Johannes Blatt begrüßte das Einlenken der Kreisverwaltung und die geänderte Fassung. „In diesem Rahmen wird die Aufnahme der neu ankommenden Menschen gut funktionieren und ein gelingendes nachbarschaftliches Miteinander wird ermöglicht“, erklärte er.

Vorbildwirkung für andere Kommunen

Blatt sieht zugleich eine Vorbildwirkung, hatte er doch im Sozialausschuss dazu aufgerufen, Wiesenburg/Mark zu einer Modellgemeinde für die Aufnahme Geflüchteter in Wohnungen zu machen. Mit diesem Schritt mache sich der Landkreis auf den Weg, die dezentrale Aufnahme von geflüchteten Menschen auszubauen. „Die anderen Gemeinden im Landkreis PM sind aufgerufen, das Modell Wiesenburg/Mark nachzuahmen: verfügbare Wohnungen anzubieten und zusätzlich sozialen Wohnraum zu schaffen“, schlug er jetzt erneut vor.

Jubel herrscht auch in der Fraktion Die Linke/Piraten. Wir haben nach langem Widerstand der Verwaltung den gemeinsamen Willen für eine menschenwürdige Unterbringung der Zugewanderten in Schmerwitz endlich festgeschrieben“, erklärte Fraktionsmitglied Astrit Rabinowitsch (Linke).

Die Kreistagspolitikerin ist auch Gemeindevertreterin in Wiesenburg/Mark und hatte im Sozialausschuss eindringlich davor gewarnt, die Menschen in Schmerwitz zu überfordern. „Wir spielen mit dem Feuer, die Stimmung droht zu kippen“, sagte sie.

Von Hermann M. Schröder