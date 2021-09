Nuthetal

Es ist entschieden: 693 Nuthetaler haben über die Vorschläge im Bürgerhaushalt abgestimmt. Acht Projekte können mit Geld aus dem Bürgeretat umgesetzt werden. Die Liste der Gewinner finden Sie in Kurzform hier:

560 Stimmen für Rasenmäher

1. Platz: Gewonnen hat der Vorschlag der SG Saarmund, für 10.000 Euro einen Aufsitzrasenmäher für die Pflege der Sportplätze der Sportgemeinschaft anzuschaffen. 560 Stimmen erhielt dieses Vorhaben.

Ein Ort für die Saarmunder Jugend

Platz 2: Ein Platz für Jugendliche in Saarmund (425 Stimmen): Für 10.000 Euro soll ein überdachter Pavillon mit Mülleimer und Sitzgelegenheiten für die jungen Leute im Ort entstehen.

Platz 3: Es werden für 9.800 Euro drei Defibrillatoren (372 Stimmen) für die Erste Hilfe in medizinischen Notfällen angeschafft. Sie sollen in den Sporthallen in Bergholz-Rehbrücke und Saarmund sowie im Bürgerservice der Gemeinde platziert werden.

Platz 4: Eine Markise für die Terrasse im Nuthetaler Mehrgenerationenhaus.

Platz 5: Neue Geräte für den Spielplatz in Fahlhorst.

Platz 6: Eine Spielplatz-Wasserpumpe für die Kinder der Kita Himmelszelt in Bergholz-Rehbrücke.

900 Euro fürs Anbringen der Schulglocke

Platz 7: Weil am Ende noch eine kleine Summe vom 50.000-Euro-Gesamtetat übrig war, rutschte der 900-Euro-Vorschlag, die Schulglocke in der Alten Schule in Tremsdorf wieder anzubringen, trotz geringerer Stimmzahl nach vorn in die Gruppe der Geldgewinner. Realisiert wird auch die Idee, in der Gemeinde die Grünflächen unter anderem am Rehbrücker Panoramaweg „für mehr Insekten weniger zu mähen“. Das kostet kein Geld, hat aber Bürgerstimmen bekommen und wird deshalb umgesetzt.

Knapp gescheitert

Zwei Projekte schafften den Sprung in die Gewinner-Liste nur ganz knapp nicht: Dem Vorschlag, am Kriegsgräberdenkmal in Tremsdorf eine Gedenkplatte zu installieren, fehlten am Ende genauso nur sieben Stimmen wie dem Projekt, Bäume gegen die Erderwärmung zu pflanzen.

Von Jens Steglich