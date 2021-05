Saarmund

An ihrem ersten Tag lief sie ein bisschen verloren herum. „Ich hatte ja von Kleinkind-Pädagogik keine Ahnung“, sagt Christiane Alisch, die in Saarmund alle Ali nennen. Eigentlich war sie eine studierte Oberstufenlehrerin. Man könnte es Zufall oder Fügung nennen, dass aus ihr eine Kita-Leiterin wurde. Oder einen Glücksfall.

Am Tag der Arbeit beginnt ihr Ruhestand

„Ich habe die Liebe zum Kind mitgebracht, mehr war nicht“, sagt sie. Es passierte in der turbulenten Wendezeit 1989, als die Direktorin der Polytechnischen Oberschule Saarmund zu Christiane Alisch nach Hause kam und fragte, ob sie im Hort anfangen will. Der Umbruch warf damals vieles über den Haufen. Aus der Oberschule wurde eine Grundschule und aus Christiane Alisch, der Oberstufenlehrerin für Werken, Technisches Zeichnen und ESP (Einführung in die sozialistische Produktion), ab 1991 eine Hort- und Kita-Leiterin. „Damals gehörte der Hort zur Kita dazu, wir hatten fast 200 Kinder“, erzählt die Chefin der Kita „Freche Früchtchen“. Am Freitag hatte sie ihren letzten Tag, am Donnerstag einen tränenreichen Abschied im Kindergarten. Ali hört auf. Am 1. Mai, am Tag der Arbeit, beginnt offiziell ihr Ruhestand.

„Ali war eine Institution“

„Ali war eine Institution“, sagt Ulrich Koch, dessen Tochter vor 30 Jahren von ihr betreut wurde und danach einige seiner Enkel und Urenkel auch. Christiane Alisch, die mit Lehrer-Diplom anfangs als „ungelerntes Personal“ galt, hat dann eine Qualifizierung zur Kita-Leiterin absolviert. Die, die sich auskennen, würden aber sagen: Die Liebe zu den Kindern war ihre eigentliche Qualifikation, die sie zu einer Institution machte.

Wilde Anfangsjahre in einer unkomplizierten Kita-Welt

Und wie wird das sein, am letzten Tag, wenn sie die Tür hinter sich schließt?, fragte die MAZ die Kita-Leiterin am Donnerstag. „Hören Sie auf, ich habe heute schon genug geheult“, antwortet Christiane Alisch. Als sie Fotos und Erinnerungsstücke sortierte und einpackte, „zog das ganze Leben an einem vorbei“. Die alten Geschichten sind die schönsten, sagt sie und erzählt von wilden Angangsjahren in einer unkomplizierten Kita-Welt, „als wir mit den Kindern baden gefahren sind oder wild am Seddiner See gezeltet haben“. Die Kinder spontan ins Auto laden und baden fahren – das ginge heute nicht mehr. „Es gibt tausend Dienstanweisungen, die unsere Arbeit ganz schön in die Schranken weisen“, sagt sie.

Unvergessen ist auch eine Fahrt nach Tschechien. „Wir wollten eine Burgruine besuchen und haben sie nicht gefunden.“ Man könnte es auch so sagen: Sie haben sich verlaufen. Aus dem Zwei-Stunden-Ausflug mit den Kindern wurde eine Acht-Stunden-Tour. „Gejammert haben alle, niemand aber hat sich beschwert“, sagt sie und fügt hinzu: „Heute würde ich für so einen Ausflug abgesetzt.“ Die Zeiten haben sich geändert, Eltern und Erzieherinnen auch. Trotzdem: „Ich werde alles vermissen, nur die Bürokratie und Regelungswut, die werde ich nicht vermissen“, sagt sie.

„Wir werden sie ab und an anrufen und in die Kita holen“

Richtig loslassen will man sie nicht. „Wir werden ab und an bei Ali anrufen und sie in die Kita holen, auch bei personellen Engpässen“, sagt Franzisca Wille, die neue Leiterin, die vor 32 Jahren als Kind noch selbst von Christiane Alisch betreut wurde. Auf die scheidende Chefin wartet jetzt aber erst einmal ihr Mann. „Er freut sich schon lange auf die gemeinsame Zeit“, sagt sie.

Von Jens Steglich