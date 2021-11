Bergholz-Rehbrücke/Saarmund

Wegen dringender Arbeiten am Trinkwasserohrnetz muss in den Nuthetaler Ortsteilen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund vorübergehend das Trinkwasser abgestellt werden. Um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten nachts und früh am Morgen durchgeführt. Wie die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA) mitteilte, wird die Wasserzufuhr am 4. und 5. November in der Zeit von 21 bis etwa 6 Uhr unterbrochen.

Waschmaschinen nicht benutzen

Die MWA empfiehlt, während der Wassersperrung weder kaltes noch warmes Wasser zu entnehmen, Wasch- und Geschirrspülmaschinen sowie Gas- und Elektrothermen und ähnliche Geräte nicht zu benutzen und alle Auslaufventile geschlossen zu halten. Die MWA bittet zudem die Betroffenen darum, sich für den genannten Zeitraum der Rohrarbeiten mit Wasser zu bevorraten.

Sollte es nach Ende der Wassersperrung zu einer vorübergehenden Trübung des Wassers kommen, die laut MWA hygienisch unbedenklich sei, wird geraten, das Wasser erst einmal etwas ablaufen zu lassen.

Um alle betroffenen Haushalte mit der Information zu erreichen, hat die MWA zudem einen Info-Flyer zur Wassersperrung per Post an die Bergholz-Rehbrücker und Saarmunder gesendet.

Von Jens Steglich