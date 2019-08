Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal bleibt drei Wochen länger als geplant verkehrstechnisch geteilt. Die Vollsperrung der Landesstraße 78 unterhalb der Bahnbrücke in Saarmund dauert nun voraussichtlich bis zum 4. Oktober an. Ursprünglich sollte die Straße, die Nuthetals größten Ortsteil Bergholz-Rehbrücke in Richtung Saarmund mit den anderen fünf Ortsteilen verbindet, ab dem 13. September wieder frei sein. Grund für die deutliche längere Sperrzeit sind Planänderungen beim Bau der Nebenanlagen und Betonarbeiten an der Flügelwand. So steht es laut Kreissprecherin Andrea Metzler in der entsprechenden verkehrsrechtlichen Anordnung zur Verlängerung der Vollsperrung. Von der Deutschen Bahn, die Bauherr ist, war am Donnerstag keine Stellungnahme zu bekommen.

Notfahrplan wird verlängert

„Mit Regiobus haben wir bereits gesprochen. Der Umleitungsfahrplan wird bis 4. Oktober verlängert“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Der Bus der Linie 611 wird also weiter über die Autobahn und Philippsthal nach Saarmund fahren. Wegen der erheblichen Einschränkungen, die weitere drei Wochen auf Auto-, Radfahrer und Fußgänger zukommen, fordert die Gemeinde einen Vor-Ort-Termin, um die Lage zu besprechen. „Die Nachricht hat uns überrascht“, sagte Hustig und fügte hinzu: „Wir werden die längere Sperrzeit nicht abwenden können. Aber vielleicht können wir zumindest für Fußgänger und Radfahrer erreichen, dass sie schon eher wieder durchkommen.“ Das soll unter anderem beim Ortstermin geklärt werden.

Radfahrer haben es schwer

Radfahrer und Fußgänger haben es derzeit besonders schwer. Sie müssen wegen der Brückensperrung einen längeren Weg durch einen Wald nehmen. „Mit dem Rad kommt man dort nur schwer durch“, sagte Hustig. „Der Umweg durch den Wald ist im Grunde nicht mehr zumutbar. Die Waldwege sind wegen der Trockenheit Sandwege. Man kann das Rad dort fast nur noch schieben.“ Besonders ärgerlich sei, dass die längere Sperrung nun auch die Abstimmung zum Bürgerhaushalt am 14. September beeinträchtigt. Die Abstimmung findet in Bergholz-Rehbrücke statt. „Wir können es leider nicht ändern. Bitte den Bus in Saarmund und Philippsthal nutzen oder Auto-Fahrgemeinschaften bilden“, sagte sie.

Von Jens Steglich