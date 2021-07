Nuthetal

Der Bau der neuen Brücke über die Nuthe bei Bergholz-Rehbrücke soll im Herbst beginnen. Das sagte Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn. „Wir bereiten derzeit die Ausschreibungen vor und gehen davon aus, dass der Termin gehalten werden kann“, so vom Lehn. Ob die Wanderwegebrücke wie vormals angekündigt auch dieses Jahr fertig wird, „können wir derzeit nicht abschätzen“. Das hänge von den Ergebnissen der Ausschreibung ab. „Ein Problem könnte noch werden, dass Baustoffe gerade knapp sind und Firmen derzeit auch nicht so leicht zu bekommen sind“, sagte er.

Nuthetal bekommt 300 000 Euro Fördergeld

Für die neue Brücke erhält die Gemeinde Nuthetal fast 300 000 Euro Fördermittel – 220 000 Euro vom Landesamt für ländliche Entwicklung und 77 000 vom Landkreis. Die Bergholz-Rehbrücker bekommen damit 18 Jahre nach Sperrung der Königsbrücke und elf Jahre nach ihrem Abriss wieder einen Übergang über die Nuthe. Der Überweg aus Aluminium soll eine lange Zeit beenden, in der Spaziergänger und Wanderer keine Möglichkeit hatten, im Bereich Bergholz-Rehbrücke legal auf die andere Seite des Flusses zu gelangen. Viele nutzten bis 2019 das Wehr, obwohl Schilder das verboten. Das Landesumweltamt sperrte 2019 die Steganlage des Wehres und schloss das letzte Schlupfloch.

Brückenbau stand auf der Kippe

Das Neubauprojekt stand zwischenzeitlich auf der Kippe, nachdem ein Landwirt auf seinen Flächen den dort ursprünglich geplanten Weg zum Brückenstandort gesperrt hatte. Diese Flächen werden jetzt ausgespart. Mit Hilfe des Landkreises und anderer Areal-Eigentümer wurde ein neuer Weg zum künftigen Übergang gefunden. Die Brücke muss deshalb etwas versetzt gebaut werden und entsteht nun etwa 250 Meter oberhalb des Wehres. Der Zugang zu ihr erfolgt über den Eichhörnchenweg.

Panoramaweg endet an der Scheunertallee

Ungewiss ist indes, ob auch die geplante Erweiterung des Rehbrücker Panoramawegs bis zur Nuthe umgesetzt wird. Momentan endet der Panoramaweg an der Arthur-Scheunert-Allee. Der langgehegte Plan, ihn auf der anderen Straßenseite bis zur Nuthe fortzuführen und dort an Anschluss-Wege anzubinden, droht an zu hohen Kosten zu scheitern. Verursacht werden sie laut Bauamtsleiter durch rechtliche Voraussetzungen, die zu erfüllen sind. Teile des neuen Panoramawegs würden in einem geschützten FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) liegen, was mit Auflagen zum Boden- und Artenschutz verbunden ist.

Verlängerung würde 800 000 Euro kosten

Das heißt konkret: Im letzten Abschnitt bis zur Nuthe müssten etwa 700 Meter des Weges als Knüppeldamm angelegt werden, weil dort keine weitergehenden Eingriffe in den Boden genehmigt werden. Das macht die geplante Routen-Variante teuer. Vom Lehn sprach von etwa 800 000 Euro, die der neue Weg kosten würde. „Das muss im politischen Raum entschieden werden, wo die Prioritäten gesetzt werden und ob sich die Gemeinde das in dieser Zeit leisten will“, sagte er.

Ex-Wanderwegewart mahnt Sicherung der Wege an

Nuthetals langjähriger Wanderwegewart Rudi Hommel glaubt auch beim Brücken-Bau erst an den Erfolg, wenn der neue Überweg steht und die Wege vor und hinter ihm dauerhaft nutzbar sind. „Kommunen wie Nuthetal müssen sich im Klaren sein, dass sie bei der Sicherung der Wege nichts den Zufall überlassen können“, sagte er. „Es ist für Privatleute viel zu einfach, Wege, die über ihre Flächen verlaufen, zu sperren.“

Lesen Sie auch:

Hommel kritisiert die Kommunen scharf, weil sie so tun würden, als sei alles, was mit Wegen jenseits der Straßen zu tun hat, eine Privatangelegenheit. „Wenn wir nur noch über Straßen von einem Ort zum anderen kommen und in der freien Landschaft es nicht mehr möglich ist, nur weil irgendjemand einen Wegabschnitt sperrt, ist das für ein Gemeinwesen Gift“, so Hommel. Ihm fehle völlig das Verständnis dafür, dass es einfach hingenommen werde, wenn ein Einzelner seine Interessen über die aller anderen stelle. Nuthetal müsse sicherstellen, dass die Wege zur neuen Brücke und die dahinter dauerhaft nutzbar sind.

Königsbrücke führte einst auf Privatland

Bei der Königsbrücke war das schon einmal schiefgegangen. Die 1994 gebaute Königsbrücke hatte wegen schwerer Fehler bei Planung, Bau und Instandhaltung nur ein kurzes Leben. Ihren Wiederaufbau aber verhinderte ein Kardinalfehler: Sie führte auf der anderen Seite der Nuthe auf Privatland. Ein Landwirt, der dort Flächen bewirtschaftete, duldete später keinen öffentlichen Weg mehr.

Von Jens Steglich