In Bergholz-Rehbrücke kommt „Frau Feinkost“ jetzt aus der Schweiz: Nadia Höfert hat in der Geschäftsstraße die Nachfolge von Ute Lorenz angetreten und nun mit neuem Akzent ihr „G’nusslädeli“ eröffnet. Die junge Schweizerin will nach und nach auch ein Stück ihrer alten Heimat nach Rehbrücke holen.