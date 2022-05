Bergholz-Rehbrücke

Dieseldiebstahl in Berhgolz-Rehbrücke: Am Samstag entdeckte eine LKW-Fahrer gegen 7 Uhr in der Arthur-Scheunert-Allee bei seinem Fahrzeug einen aufgebrochenen Tankdeckel fest. Er meldete den Diebstahl der Polizei und gab an, dass insgesamt rund 400 Liter Dieselkraftstoff aus einem Tank gestohlen worden seine.

Von MAZonline