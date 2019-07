Heiße Luft in der Akademie

Nuthetal Bildungsstätte kämpft mit Klimafolgen - Heiße Luft in der Akademie Die Zweigstelle Nuthetal der Akademie „2. Lebenshälfte“ hat in diesen Tagen nicht nur mit den Temperaturen, sondern auch mit sinkenden Teilnehmerzahlen zu kämpfen. Bei großer Hitze kommen weniger Besucher zu den Vorträgen und Kursen.

An besonders heißen Tagen ist es ohne den Ventilator in den Räumen der Akademie „2. Lebenshälfte“ in Bergholz-Rehbrücke bald nicht mehr auszuhalten, meint Bildungsstättenleiterin Judith Wermelskirch-Wieland. Quelle: Foto: Linus Höller