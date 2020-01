Brandenburgs erste Surfanlage soll in Rehbrücke entstehen

Bergholz-Rehbrücke

Auf dem früheren Spezialbaugelände am Rehbrücker Bahnhof sollen Anfänger, Freizeitsportler und Profis bald auf der perfekten Welle surfen können. Die Potsdamer Ginette und Enrico Rhauda wollen auf der Fläche neben Auto-Teile-Unger Brandenburgs erste Indoor-Surfanlage bauen und haben dafür bereits die Havelwellen GmbH gegründet. Ihre Pläne stellten sie am Donnerstagabend erstmals im Ortsentwicklungsausschuss der Gemeinde Nuthetal vor. Das Eldorado für Surfer ist Teil eines neuen Konzeptes, das dem Gewerbegebiet in Bergholz-Rehbrücke einen bisher nicht für möglich gehaltenen Entwicklungsschub bringen könnte. Auf dem Spezialbaugelände, um dessen Entwicklung seit Jahrzehnten gerungen wird, sollen auf der östlichen Seite Wohnhäuser und Gebäude für „gewerbliches Wohnen“ errichtet werden. Die Rede ist von Hotels, Boardinghäusern oder Pensionen. Im nördlichen Teil des Areals an der Grenze zu Potsdam will der Berliner Arzt Daniel Panzer, dem größere Flächen des Geländes gehören, zudem Studentenwohnungen und einen Uni-Campus mit Hörsälen und dem möglichen Schwerpunkt „Gesundheitswirtschaft“ etablieren.

Besucher der Gaststätte haben freien Blick auf die Surfer

Die Pläne für Brandenburgs erste Surfer-Halle haben schon konkrete Formen angenommen. Im Havelwellen-Gebäude, das vier Etagen haben soll, ist das zweite Stockwerk für Erlebnisgastronomie vorgesehen. „Gäste sollen von dort einen freien Blick auf die Surfer haben“, sagte Ginette Rhauda, Geschäftsführerin der Havelwellen GmbH. Über dem Gastronomiebereich wollen sie und ihr Mann Ferienwohnungen, ein Surfcamp und „Eventflächen“ einrichten, die für Veranstaltungen buchbar sind. Das Surfcamp ist für Gruppen oder Schulklassen gedacht, die länger bleiben wollen. Sie finden dort dann Schlafgelegenheiten mit Sanitärräumen und einen zentralen Raum mit Wohn- und Küchenbereich. In der Indoor-Surfanlage erzeugen Turbinen im Wasser Wellen, auf denen gesurft werden kann. Der Surfer findet dort konstante Bedingungen vor und hat eine Wellengarantie. Im Unterschied zum Meer, kommen die Wellen nicht von hinten, sondern von vorn.

„Man kann innerhalb einer Stunde lernen, auf einer Welle zu stehen“, sagte die Havelwellen-Geschäftsführerin. Wer kein Surfbrett hat, kann es sich ausleihen. „Was man braucht, sind Badesachen.“ Der Surfkurs für eine Stunde inklusive Surfbrettausleihe „soll unter 50 Euro kosten“, so Enrico Rhauda. Wer nur schauen will, könne das tun, ohne Eintritt zu bezahlen. Das Gewerbeareal am Rehbrücker Bahnhof hat beide wegen der zentralen Verkehrsanbindung überzeugt. Es liegt an der Grenze zu Potsdam und hat in der Nähe Bahn-, Bus- und Straßenbahnanschluss. Eine Bauvoranfrage ist bereits positiv beschieden worden, sagte Ginette Rhauda. Im Frühjahr soll der Bauantrag gestellt werden. „Wir würden gern noch in diesem Jahr mit dem Bau beginnen“, sagte ihr Mann.

Das Paar, das 2012 beim Urlaub in Kalifornien seine Leidenschaft fürs Surfen entdeckte, will die „nachhaltigste Welle“ erzeugen. Strom und Wärme für die Indoor-Surfanlage sollen autark produziert werden. „Wir wollen uns selbst versorgen und vielleicht das ganze Gebiet mit Wärme beliefern“, sagte Rhauda. Geplant sind Blockheizkraftwerke und auf dem Dach Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen Geo-En, eine Tochter der Gasag, wurde beauftragt, „ein Energiekonzept für uns und das ganze Gebiet zu erarbeiten“. Eine Surf-Halle ist auch ein guter Trainingsort, wenn das Meer nicht in der Nähe ist. Laut Rhauda ist die Havelwelle „als Olympia-Stützpunkt für Surfer angedacht“. Es gebe bereits ein Empfehlungsschreiben des Deutschen Wellenreitverbandes, der das befürworte. Über Investitionssummen wollen sie noch nicht sprechen. Die Rede ist von einer Mischfinanzierung aus Eigenkapital, Krediten und Fördermitteln. Der Kaufvertrag für das Grundstück „wird in den nächsten Wochen unterschrieben“.

„Es kam mir vor wie eine Utopie“

Die Indoor-Surfanlage mit Erlebnisgastronomie ist im Ortsentwicklungsausschuss gut angekommen, auch wenn mancher nach der Vorstellung des Gesamtkonzeptes inklusive der Wohn- und Campusplanung sich noch die Augen rieb. „Es kam mir vor wie eine Utopie“, sagte Monika Zeeb ( SPD). Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) sprach von einer großen Vision. „Jetzt gilt es, Taten folgen zu lassen.“ Sie finde schön, „dass mit der Havelwelle etwas für die junge Generation entsteht“. Es sei wichtig, dass in diesem Gewerbegebiet etwas passiert. „Die Frage ist aber auch, wie die Gemeinde das begleiten kann und auch muss“, so Hustig.

Daniel Panzer, einer der Arealeigentümer, hatte angekündigt, das Konzept in kleinen Einzelschritten nach Paragraf 34 Baugesetzbuch umzusetzen. Er begründete das mit zwei bereits gescheiterten Bebauungsplanverfahren für das Gebiet. „Wir wollen ungern einen dritten Versuch unternehmen. Man muss es kleinteilig machen“, sagte er und betonte, es geschehe in Abstimmung auch mit der Gemeinde. Ohne Bebauungsplan, so die Befürchtung im Ausschuss, verliere die Kommune indes ihre Einflussmöglichkeiten. „Mein Wunsch ist, dass wir in enger Zusammenarbeit bleiben. Es ist notwendig, dass wir wissen, was sich dort tut“, sagte Ausschusschef Wilfried Jahnke (BFN).

