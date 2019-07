Saarmund

Den Nuthetalern und Autofahrern, die in der Gemeinde unterwegs sind, stehen acht harte Wochen bevor. Die Hauptverbindungsstraße in der Kommune, die L 78 zwischen Saarmund und Bergholz-Rehbrücke, ist ab 18. Juli bis 13. September voll gesperrt. Wie berichtet, wird die Bahnbrücke über die L 78 in Saarmund durch einen Neubau ersetzt. Autos und Busse der Linie 611 fahren eine Umleitung über die Autobahn und Philippsthal, Radfahrer und Fußgänger müssen einen Umweg über einen Waldweg in Kauf nehmen.

Weil die Saarmunder Bushaltestellen „An der Bahn“ und „An der Wiese“ in der Sperrzeit nicht bedient werden, richtet die Deutsche Bahn für mobilitätseingeschränkte Reisende aus dem Ort einen kostenfreien Shuttle-Service ein. Die Bahn hat dafür die Ka & Pe Fahrservice GmbH beauftragt, die den Fahrdienst bei Bedarf vom 18. Juli bis 13. September jeweils von Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr und Samstag von 7 bis 12 Uhr anbietet. Der Shuttle-Service fährt Ziele im Umkreis von 15 Kilometern an. Für weiter entfernte Ziele werden Nutzer zu einer ÖPNV-Haltestelle innerhalb dieses Umkreises befördert, teilte die Bahn mit. Der Fahrdienst holt mobilitätseingeschränkte Menschen auf Bestellung ab – Rufnummer: 033205/2 38 23.

Von Jens Steglich