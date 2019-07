Saarmund

Die Regiobus-Verkehrsgesellschaft hat einen Baustellen-Fahrplan für die Zeit vorgelegt, in der die L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund wegen des Bahnbrücken-Neubaus voll gesperrt ist. Demnach wird der Bus der Linie 611 mit Beginn der Sperrung ab 18. Juli bis 13. September eine Umleitung über die A 115 und Philippsthal fahren. Die Fahrzeit zwischen Rehbrücke und Saarmund verlängert sich um rund acht Minuten. Deshalb fahren Busse ab Saarmund und Tremsdorf in Richtung Potsdam bis zu zehn Minuten früher als üblich.

Einen zwei Kilometer langen Fußmarsch, wie er Anfang des Jahres diskutiert wurde, müssen Fahrgäste nicht auf sich nehmen. Damals hieß es in Nuthetal, der Bus soll in Richtung Saarmund bereits vor der Autobahnunterführung wenden und die Fahrgäste, deren Ziel auf der anderen Seite der Baustelle liegt, sollen zu Fuß bis zur nächsten Haltestelle in Saarmund laufen. Laut Nuthetals Bauamtsleiter Rainer vom Lehn stand die sportliche Variante im Planfeststellungsbeschluss zum Brückenneubau drin.

Laut Baustellenfahrplan von Regiobus verkehren die Busse zweimal stündlich im gewohnten 20/40-Takt mit Anschluss von und zur Regionalbahn am Bahnhof Rehbrücke. Während der Sperrung werden die Haltestellen Saarmund/An der Bahn und Saarmund/An der Wiese nicht bedient. Dafür hält der Bus in Saarmund/Abzweig zum Bahnhof und in Philippsthal. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Nachmittag wird das Angebot zwischen Bergholz-Rehbrücke/Autobahn und Saarmund/Bergstraße auf einen Stundentakt reduziert. Am Wochenende fährt der 611-er Bus in einem veränderten Rhythmus, bei dem zeitweise ohne Zwischenhalte in Bergholz-Rehbrücke gefahren wird. Bei den Nachtfahrten am Wochenende werden in Richtung Potsdam-Hauptbahnhof nach Saarmund die Haltestellen bedient, während der Bus auf der Rückfahrt nicht zwischen Saarmund und Bahnhof Rehbrücke hält.

Der Baustellenfahrplan ist auf www.regiobus.pm abrufbar.

Von Jens Steglich