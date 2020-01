Nuthetals außergewöhnliche Menschen

Nuthetal

Das Telefon klingelt mitten in der Nacht. Das St.-Josefs-Krankenhaus in Potsdam ist dran. Es geht um drei junge Männer aus Sachsen, die in Caputh „auffällig geworden sind“. Sie liefen dort taumelnd durch die Straßen und sangen, als wären sie nicht ganz bei Sinnen. Der Liedtext ging so: „Uns ist schlecht, wir brauchen einen Arzt.“ Der Wirt der Gaststätte, an der sie geklingelt haben, hielt sie für Betrunkene und warf sie wieder raus. Einer in Caputh aber verstand, was die jungen Leute, die sich gegenseitig stützten, sagen wollten und rief einen Krankenwagen. Sie brauchten tatsächlich und dringend einen Arzt. Es war kein Alkohol, der ihre Sinne benebelt hatte. Es war ein hochgiftiger Pantherpilz mit halluzinogener Wirkung, den die jungen Pilzsammler mit dem Gedrungenen Wulstling verwechselt hatten. So wurden die Sachsen ein Fall für Katharina Bickerich-Stoll, der Pilzexpertin aus Bergholz-Rehbrücke. Sie hat nicht nur das meistgekaufte Pilzbuch in der DDR geschrieben und die Pilze im Buch selbst gemalt. Sie hat auch viele Leben gerettet – als Pilzsachverständige des Bezirks Potsdam wurde sie von Krankenhaus-Mitarbeitern regelmäßig angerufen, wenn Menschen giftige Pilze gegessen hatten.

Die Autoren arbeiteten an dem Buch und den Filmen zweieinhalb Jahre

Der Lebensretterin ist jetzt mit fünf weiteren lokalhistorischen Persönlichkeiten aus der Gegend, die man heute Nuthetal nennt, ein Denkmal gesetzt worden. Sie gehört mit dem Ernährungsforscher Helmut Haenel, dem Nudower Lehrer Emil Hille, der Schriftstellerin Gertrud Jähne, der Chansonnette Lotte Werkmeister und Professor Reinhard Schneeweiß zu den außergewöhnlichen Menschen, die Autoren aus Nuthetal mit Hilfe von Zeitzeugen porträtiert haben – in Textform und jeweils in einem Film. Sie arbeiteten und recherchierten zweieinhalb Jahre an dem vom Landkreis geförderten Projekt, das als Buch den Titel trägt: „Wer wohnte wo? Außergewöhnliche Menschen und besondere Orte in Nuthetal“.

Katharina Bickerich-Stoll im Jahr 2005 mit ihren Pilzbüchern. Sie zeichnete die Pilze in ihren Büchern selbst. Und sie rettete Leben. . Quelle: Dorothea Scholz Janicke

„Das Buch muss man lesen. Man geht danach mit einem ganz anderen Blick durch den Ort“, sagt Kurt Baller, der das Werk mit Elvira Schmidt und Martin Siegert herausgegeben hat. Wer das Buch, das wegen der kleinen Auflage (150 Exemplare) schon jetzt eine Rarität ist, ergattert oder sich demnächst in der Bibliothek ausleiht, bekommt die Filme gleich mitgeliefert. Am hinteren Buchdeckel befindet sich der Stick, auf dem sie festgehalten sind.

Die drei Sachsen sangen auch im Krankenhaus noch

Wie Katharina Bickerich-Stoll, die 2015 im Alter von 100 Jahren in Bergholz-Rehbrücke starb, der Pantherpilzvergiftung auf die Spur gekommen ist, darf hier schon einmal verraten werden. Die Vergiftungssymptome und der sächsische Dialekt der Opfer verrieten ihr: Diese jungen Leute müssen Pantherpilze gegessen haben. Damals, zu DDR-Zeiten, als die Sachsen noch in Brandenburg Urlaub machten, wurde der Pantherpilz unter hiesigen Experten auch „Sachsenschreck“ oder „Sachsenmörder“ genannt. Der Giftpilz kommt in sächsischen Gefilden kaum vor, die Sachsen verwechselten ihn im Brandenburger Raum deshalb häufiger mit dem Wulstling oder dem Perlpilz und vergifteten sich. So wie die drei Sachsen, „die auch im Krankenhaus noch gesungen haben“, erzählt Elvira Schmidt, die den Erinnerungsfilm über die Pilzexpertin drehte. Dabei schwebten die jungen Leute in Lebensgefahr. Sie wurden dank der Tipps der Pilzexpertin aber gerettet und schämten sich später im Krankenhaus für ihre Gesangseinlagen. Sie kannten die halluzinogene Wirkung des Pantherpilzes nicht.

Gertrud Jähne (1889-1948) lebte in Bergholz-Rehbrücke. Sie hat unter dem männlichen Pseudonym Gert Rothberg 129 Romane geschrieben. Quelle: privat

Buch und Filme halten weitere Überraschungen bereit, die bei den Recherchen ans Licht kamen. Kurt Baller erzählt etwa von der Rehbrücker Schriftstellerin Gertrud Jähne (1889-1948), die unter dem männlichen Pseudonym Gert Rothberg 129 Romane geschrieben hat. Für einen davon holte sie sich Inspiration aus Bergholz-Rehbrücke – von einer Familie, die drei Töchter hatte. „Die Töchter waren das Vorbild für den Roman ’Drei Freundinnen’“, weiß Kurt Baller aus einer Befragung von Rose Schubert, die für den Film über Gertrud Jähne interviewt wurde.

Die Inspiration für den Roman „Drei Freundinnen“ holte sie sich in der Nachbarschaft in Bergholz-Rehbrücke. Quelle: privat

Im Buch finden sich auch DDR-Sonderbriefmarken, die zum 5. Welt-Brot-Kongress 1970 in Dresden herausgegeben wurden. Die Briefmarken hat Projektleiter Martin Siegert fast 50 Jahre später bei Ebay für kleines Geld ersteigert, um sie im Buch zeigen zu können. Professor Reinhardt Schneeweiß, Leiter des Rehbrücker Institutes für Getreideverarbeitung, stand damals dem Vorbereitungskomitee vor. Er sollte den Brotkongress auch leiten. Es kam indes anders. „Es war üblich, dass vor dem Kongresszentrum die Fahnen aller beteiligten Länder wehen“, erzählt Baller. In Dresden aber fehlte eine Fahne, und dann auch noch ausgerechnet die Flagge der Sowjetunion. „Die sowjetische Delegation hat sich energisch beschwert.“ Folge: Schneeweiß durfte den Brotkongress nicht mehr leiten. Wie aber kam es zum Flaggen-Fauxpas? „Die Fahnen lieferte das Leipziger Messeamt. Die Fahne der Sowjetunion wurde nicht mitgeschickt, weil sie zu verschlissen war“, weiß Baller. „Schneeweiß hatte eigentlich Glück, dass er Institutsleiter blieb“ – bis 1986.

Buch wird vorgestellt – ein zweites ist geplant Für Buch und Film gibt es drei Vorstellungsrunden. Der erste Termin war bereits, bei dem Lotte Werkmeister, Katharina Bickerich-Stoll und Reinhardt Schneeweiß vorgestellt wurden. Ein zweiter Termin ist am 11. Februar, 10 Uhr, in der Akademie 2. Lebenshälfte in Rehbrücke, Zum Springbruch 6. An dem Tagstehen die anderen drei Persönlichkeiten auf dem Programm: Der Nudower Lehrer Emil Hille, der vor mehr als 100 Jahren das Kinderfest im Ort begründete; Helmut Haenel, der langjährige Direktor des Institutes für Ernährungsforschung, dem es mit zu verdanken ist, dass es die Ernährungsforschung am Standort Bergholz-Rehbrücke heute noch gibt, und Gertrud Jähne, die Schriftstellerin. Vorgestellt wird das Buch auch noch am 16. Februar in der Alten Schule in Nudow. Geplant ist zudem ein zweites Buch – mit dem Ziel, Persönlichkeiten aus allen Ortsteilen Nuthetals zu würdigen.

Von Jens Steglich