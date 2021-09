Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal weist im Potsdamer Umland eine der höchsten Wahlbeteiligungen auf. 87,0 Prozent der wahlberechtigten Nuthetaler haben ihre Stimme abgeben, 54,9 Prozent wählten am Sonntag in den Wahllokalen, die anderen nutzten die Briefwahl. In Nuthetal stieg damit die Wahlbeteiligung noch einmal um 2,5 Punkte gegenüber der Bundestagswahl 2017, als Nuthetal bereits mit einer hohen Beteiligung von 84,5 Prozent glänzte.

Olaf Scholz sieht in allen Nuthetaler Ortsteilen

Bei der Wahl 2021 ging die SPD als klarer Sieger hervor – sowohl bei den Erststimmen für SPD-Direktkandidat Olaf Scholz mit 36,8 Prozent als auch bei den Zweitstimmen mit 28,5 Prozent hatten die Sozialdemokraten die Nase vorn. Sie gewannen in allen zehn Nuthetaler Wahlbezirken und in den drei Briefwahllokalen die Mehrheit der Erststimmen.

AfD holt in Fahlhorst die meisten Zweitstimmen

Bei den Zweitstimmen ging die SPD in allen Briefwahllokalen und in neun von zehn Wahlbezirken als Sieger hervor. Nur im Ortsteil Fahlhorst holte die AfD mehr Stimmen und landete mit 30,8 Prozent Wähleranteil auf Platz 1 – vor der SPD, die im kleinsten Dorf der Gemeinde 24 Prozent der Stimmen holte.

Grüne in Bergholz-Rehbrücke stark

Die Bündnisgrünen haben ihre Hochburgen im größten, fast schon städtischen geprägten Ortsteil Bergholz-Rehbrücke. Im Rehbrücker Wahlbezirk 2 (Wahllokal Servicecenter) schafften es die Grünen mit einem Wähleranteil von 19,5 Prozent hinter der SPD (24,0) auf Platz zwei in der Wählergunst.

Auch im Wahlbezirk 4 in Bergholz-Rehbrücke (Aula, Schule) erreichten sie mit 17,5 Prozent Platz zwei hinter der SPD (26,9).

CDU holt ihr bestes Ergebnis in Nudow

Die CDU holte ihre besten Ergebnisse in den kleinen Ortsteilen: In Nudow schafften es die Christdemokraten hinter der SPD (29,1 Prozent) mit 20,2 Prozent klar auf Platz 2 – weit vor der AfD, für die 12,8 Prozent der wahlberechtigten Nudower stimmten. In Philippsthal kommt die CDU hinter der SPD mit 20,0 Prozent ebenfalls auf Platz zwei ein. Dort ist die FDP besonders stark – mit 16 Prozent.

Linke verliert in einstiger Hochburg massiv

Hohe Stimmenanteile der Linken sucht man in ihrer einstigen Hochburg Nuthetal vergeblich. Sie büßte massiv in der Wählergunst ein. Über die Zehn-Prozent-Marke kommt sie nur noch im Ortsteil Bergholz-Rehbrücke. Den höchsten Stimmenanteil mit 12,1 Prozent schaffen die Linken im Rehbrücker Wahlbezirk 3 (Wahllokal Akademie 2. Lebenshälfte).

FDP schneidet in Philippsthal am besten ab

Die FDP schneidet in Philippsthal mit 16,0 Prozent, im Rehbrücker Wahlbezirk 01 mit 13,6, in Fahlhorst mit 13,5 und im Saarmunder Wahlbezirk 06 mit 12,7 Prozent stark ab.

Das Gesamtwahlergebnis in Nuthetal:

Wahlgrafik Nuthetal Bundestagswahl 2021 Quelle: MAZ

Von Jens Steglich