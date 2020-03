Nuthetal

Die Gemeinde Nuthetal will wegen der Corona-Krise am Mittwoch die erste Stufe ihres Notfallplanes aktivieren. Diese sieht vor, den Besuchsverkehr in der Gemeindeverwaltung drastisch einzuschränken, um die Mitarbeiter zu schützen und die Verwaltung arbeitsfähig zu halten. Ab Mittwoch bleiben die Türen für den normalen Publikumsverkehr deshalb geschlossen. Die Bürger sollen ihre Anliegen dann telefonisch oder per E-Mail vorbringen. Die Kommune hat zudem eine Notfall-Hotline unter 033200/204 53 eingerichtet.

„Wir werden auch alle Nuthetaler, die 75 Jahre und älter sind, anschreiben“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). In dem Brief für die Ü-75-Generation ist ein Hilfsangebot enthalten. „Wer Hilfe braucht, wendet sich an den jeweiligen Ortsvorsteher“, sagte die Gemeindechefin. Die Telefonnummern der Ansprechpartner für alle sechs Nuthetaler Ortsteile sind im Brief enthalten. „Die Hilfe soll vor Ort über die Ortsvorsteher organisiert werden“, so Hustig. Es gehe jetzt auch darum, auf den Nachbarn zu achten und solidarisch zu handeln, ohne dabei die gebotenen Umgangsregeln in Zeiten von Corona zu missachten, sagte sie.

Von Jens Steglich