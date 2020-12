Potsdam-Mittelmark

In Potsdam-Mittelmark spitzt sich die Corona-Lage zu. Der Landkreis meldete am Mittwoch 88 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz hat den zweiten Tag in Folge einen neuen Höchststand erreicht. Der Wert, der die Corona-Lage vergleichbar macht und bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, stieg am Mittwoch nach Landesangaben in Potsdam-Mittelmark auf 174,1. Am Vortag lag die Inzidenz bei 148,7, am Montag bei 117,2. Die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, erhöht sich auf 60. Die drei Verstorbenen, die am Mittwoch gemeldet wurden, stammen aus den Gemeinden Schwielowsee, Stahnsdorf und aus der Stadt Teltow.

Positive Schnelltests bei Bewohnern in Seniorenhaus in Werder

Aus dem Werderaner Seniorenpflegeheim „Casa Reha“ meldet der Kreis mehrere positive Virus-Befunde, die durch Schnelltests ermittelt wurden. Eine genaue Zahl der Betroffenen war vom Landkreis am Dienstag nicht zu erfahren. Die Schnelltests sollen jetzt mit den genaueren PCR-Tests überprüft werden. Unter den Kontaktpersonen konnten nach Kreisangaben keine nachweislich Infizierten festgestellt werden. Die Bewohner, bei denen Schnelltests positive Befunde erbracht haben, sind in einen separaten Bereich in der Einrichtung untergebracht worden. Bis zur Abklärung der Schnelltest-Ergebnis wurde der Besucherverkehr eingestellt, hieß es.

In der Seniorenanlage in Kloster Lehnin haben sich nach den ersten Tests „mindestens neun Fälle“ bestätigt. Das Gesundheitsamt hat jetzt die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter angeordnet.

Ein Corona-Fall in Grundschule

In einer Grundschule in Nuthetal soll sich nach Kreisangaben eine Lehrer infiziert haben. Für die Schüler von zwei 6. Klassen ordnete das Gesundheitsamt bis zum 22. Dezember Quarantäne an. Unklar war am Dienstagabend, ob die Grundschule im Ortsteil Saarmund oder in Bergholz-Rehbrücke betroffen ist.

329 aktuell Infizierte sind momentan bekannt

Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, steigt auf 2394. Als genesen gelten 2010 Menschen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 329 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit 63 werden aus Teltow gemeldet. Von den 88 neuen Corona-Fällen am Mittwoch entfallen jeweils 19 auf Nuthetal und Kloster Lehnin. In beiden Gemeinden gab es Ausbrüche in Senioreneinrichtung, jüngst waren in einem Seniorenhaus in Saarmund 34 Bewohner und Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden.

