Nuthetal

Der Nuthetaler Bürgerhaushalt soll wegen der Corona-Krise für ein Jahr ausgesetzt werden. Das schlägt Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) den Gemeindevertretern vor, die in der Entscheidung das letzte Wort haben. Die Abstimmung über die Bürgervorschläge ist in der Gemeinde immer mit einem Bürgerfest verbunden, das in diesem Jahr am 26. September geplant war. An den Tag sollten die Nuthetaler darüber abstimmen, welche Bürgervorschläge Geld aus dem Bürgeretat bekommen, der ein geplantes Volumen von 50 000 Euro im Jahr hat. Die Bürgermeisterin verweist darauf, dass in Folge der Corona-Pandemie ein Verbot von Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. August gilt. An der Abstimmung über den Bürgeretat hatten im vergangenen Jahr 700 Nuthetaler teilgenommen, hinzu kamen Gäste und Kinder, die nicht mit abstimmen durften. Ob Veranstaltungen mit etwa 1000 Menschen im September wieder stattfinden könnten, sei fraglich.

Vorbereitungen müssten eigentlich Mitte Mai beginnen

Zudem müssten das Votum mit Fest spätestens ab Mitte Mai vorbereitet werden und dafür auch Aufträge etwa für den Druck von Plakaten und Flyern abgeschlossen werden, ohne dass gesichert sei, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden könne. „Nicht zuletzt sorgen zu erwartende erhebliche Einnahmeausfälle im Bereich der Steuern mit nicht zu beziffernden Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde dazu, dass nicht abgeschätzt werden kann, inwieweit 2021 Ausgaben für freiwillige Leistungen möglich sind“, sagte Hustig. Sie empfiehlt deshalb der Gemeindevertretung ein Aussetzen des Bürgerhaushalts für ein Jahr und die einmalige Streichung des 50 000-Euro-Budgets. Die zwölf bis 30. April eingegangenen Bürgervorschläge sollen aber gültig bleiben. Dieses Jahr waren damit deutlich weniger Vorschläge als im vergangenen Jahr eingegangen. „Angesichts der Corona-Krise haben viele Menschen andere Probleme und konnten sich nicht mit dem Thema Bürgerhaushalt beschäftigen“, sagte die Bürgermeisterin.

Von Jens Steglich