Potsdam-Mittelmark

Ladeninhaber müssen sich in erneut auf neue Corona-Vorgaben einstellen: Seit Mittwoch gilt in Brandenburg die 2G-Regelung in Einzelhandelsgeschäften. Wie gehen die Geschäftsleute damit um? Die MAZ hat sich im Potsdamer Umland umgehört.

Für das Einkaufszentrum Werderpark sieht Center-Verwalter Alexander Plattner Schwierigkeiten mit der Verordnung. Denn innerhalb der Passage, die als öffentlicher Raum mit Publikumsverkehr gilt, müsste er eigentlich eine 2G-Regel durchsetzen. Das funktioniere aber nicht, weil sich im Werderpark einige Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden, für die es keinerlei Einschränkung hinsichtlich des Genesenen- oder Impfstatus der Kunden gibt.

Am Eingang zum Einkaufszentrum Werderpark kann nicht auf 2G kontrolliert werden. Quelle: Luise Fröhlich

Würde er schon am Eingang zum Center 2G-Nachweise kontrollieren, kämen Kaufland-Kunden möglicherweise nicht mehr durch. „Wir müssen uns also auf die Händler verlassen und das können wir auch. Sie führen die 2G-Kontrollen rigoros durch“, sagt Alexander Plattner. „Wir sind absolut dafür, endlich aus dieser Corona-Pandemie rauszukommen, aber es braucht umsetzbare Regeln.“ Seiner Ansicht wäre das zum Beispiel eine Impfpflicht.

Unterdessen gibt es, wenn auch selten, immer noch Diskussionen um die Maskenpflicht im Einkaufszentrum. „Es handelt sich um die berühmten fünf Prozent“, sagt er. Kontrollen gibt es dafür am Eingang nicht mehr, denn das wäre nicht bezahlbar.

Tattoostudios müssen auch 2G umsetzen. Quelle: Pixabay

Einfacher haben es da Marco und Sandra Hobe. Das Ehepaar führt den Tattooladen „Nadelstil“ in Teltow. „Bei uns läuft das recht gut“, sagt Marco Hobe. „Die Leute sind alle gut informiert und diszipliniert, kommen alle brav mit dem Impfausweis.“ Nur spontan ohne Termin und Impfausweis einfach mal auf eine Beratung vorbeikommen – das gehe jetzt eben nicht mehr. Natürlich nerve die Situation alle, bestätigt er, jeden Tag neue Regelungen.

Aber noch habe niemand Termine gestrichen. „Wir haben ein, zwei Kunden, von denen wir wissen, dass sie nicht geimpft sind. Denen werden wir demnächst von uns aus absagen.“ Die Regelungen seien schon lange generell Thema im Laden, weil es sich ja um ein körpernahes Angebot handle. „Und wir haben uns schon selbst sehr früh impfen lassen“, sagt Hobe, der seit 15 Jahren tätowiert. „Wir sind dafür sogar extra von Teltow nach Prenzlau gefahren – um safe zu sein.“

2G als Chance

Die 2G-Regelung wird sich aufs Geschäft und die Umsätze auswirken, „aber es ist eine Chance, dass die Geschäfte aufbleiben können“, sagt Nicole Zocher, Inhaberin der Boutique „Die Zwei“ in Bergholz-Rehbrücke. Eine erneute Schließung wäre ein Katastrophe. „Die Händler in der Ladenstraße würden das nicht überleben“, sagt sie. Ihre Ersparnisse seien jedenfalls aufgebraucht. „Wir haben tolle Stammkunden, die alles getan haben, um uns zu helfen. Wir brauchen aber die Herbst- und Winterzeit, um das Geld einzunehmen für die Finanzierung der Frühjahrs- und Sommerkollektion“, so die Boutique-Inhaberin.

Die meisten Stammkunden seien geimpft. „Ich möchte aber nicht Richter spielen und auch niemanden ausgrenzen, schon gar nicht in der Weihnachtszeit. Wir wollen uns aber auch an die Regeln halten.“ Um beides unter einen Hut zu bekommen, bietet Nicole Zocher diese Lösung an: „Ungeimpfte können vorn an der Tür Bescheid sagen und dann bekommen sie die gewünschten Kleidungsstücke gebracht und können sie zuhause anprobieren.“ Passt alles, wird im Nachgang bezahlt, ohne das Geschäft betreten zu haben.

Für sie wäre es ein großer Fehler, die Geschäfte wie im Lockdown wieder zu schließen. Die Händler würden in dem Fall bestraft, es wäre aber auch unfair gegenüber den Kunden, die sich an alle Regeln gehalten haben. „Viele haben sich ja auch impfen lassen, um ein Stück Freiheit zurückzubekommen“, sagt sie.

Und dennoch hält sie ein Plädoyer gegen Ausgrenzung und erinnert daran: „Wer sich jetzt impfen lässt, bekommt den vollen Impfschutz nicht mehr vor Weihnachten. Erst mit vollständigem Impfschutz wird die 2G-Regelung für denjenigen wirksam“, sagt sie und fügt noch hinzu: „Wir können unterschiedlicher Meinung sein. Wir müssen aber Menschen und menschlich bleiben.“

Von Jens Steglich, Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller