Zwei Etagen der Geltower Kita sind wegen eines Corona-Falls bis 14. Dezember geschlossen. Die Hälfte der Erzieher musste in Quarantäne. Auch ein Hort in Bergholz-Rehbrücke ist von einem Corona-Fall betroffen. Die Verwaltung in Schwielowsse kämpft wegen der Infektionen in Schulen und Kitas mit Personalnot.