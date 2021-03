Bergholz-Rehbrücke

Christian von Domarus gehört nicht zu den modernen Zeitgenossen, die hastig und immer gerade aus durch die Welt eilen und selten eine Auge dafür haben, was abseits des Weges auf einen wartet. Wenn er durch seinen Heimatort Bergholz-Rehbrücke radelt, sieht er immer wieder kleine, herrliche Orte, für die eine Pause lohnt. Und weil er irgendwie will, dass diese Fleckchen Erde auch andere entdecken, stellt er bisweilen eine Bank an der Stelle auf. So hat er in den vergangenen Jahren ein Dutzend Holzbänke platziert, die gut verteilt in Bergholz-Rehbrücke zum Verweilen einladen. Kein Wunder also, dass sie ihn im Ort inzwischen den „Banknachbarn“ nennen. Genau genommen ist er der, der die Bänke auch baut. Es sind alles Unikate, keine Bank gleicht der anderen. Und es sind Geschenke – vom Tischler Christian von Domarus an seine Heimatgemeinde.

Angefangen hat alles damit, dass er Bänke der Kommune, die schon bessere Tage gesehen haben, wieder auf Vordermann bringen wollte. Das ist gar nicht so einfach, schließlich braucht es in diesem Land immer eines förmlichen Auftrags, um solche Arbeiten durchführen zu können. Wer kommt auch auf die Idee, ganz uneigennützig Bänke zu reparieren. Christian von Domarus durfte die Bänke dann doch zurechtmachen. „Es sitzt sich einfach schöner auf frisch gemachten Bänken“, sagt der Tischler, der in der Feldstraße eine Holzmanufaktur betreibt.

In seiner Werkstatt hat er die Holzblanken abgeschliffen und geölt und dann hat er sie wieder montiert. Bei den Reparaturen ist ihm eingefallen: „Es gibt noch mehr schöne Plätze für Bänke.“ Seither schafft er immer wieder Orte zum Verweilen. Seine Bänke stehen unter anderem am Panaromaweg und am Mehrgenerationenhaus. Das großartige Exemplar dort ist beliebt – bei jungen und älteren Leuten und bei Hunden und Katzen auch, weiß Manuela Hartert, die Leiterin des Mehrgenerationenhauses, die gute Sicht auf das Geschehen vor dem Haus hat.

„Eine Bank muss einen schönen Blick bieten“, sagt Christian von Domarus. Ein Geheimtipp wäre da der Sitzplatz am Ortsrand, von dem man in Richtung Wald sehen und mit etwas Glück Tiere beobachten kann.

Ein paar neue Bank-Standorte hat er schon fest im Blick. Am Donnerstag wird eine Bank aus seiner Werkstatt an der Otto-Nagel-Grundschule aufgebaut. Und wenn die neue Nuthe-Brücke über den Fluss führt, soll auch dort eine Bank zum Verschnaufen einladen. Der Rehbrücker hat mit seinen Bänken auch außerhalb des Heimatortes Spuren hinterlassen. Ein Exemplar steht etwa am Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern, wo es ihn regelmäßig hinzieht. Sitzgelegenheiten aus heimischen Eichen- und Lärchenholz findet man auch in Bayern, wo von Domarus einige Orte für ihre Landesgartenschauen versorgt hat. Die Bänke gab es freilich nicht umsonst. Geschenke sind zumeist dem Heimatort vorbehalten.

Der gebürtige Bergholz-Rehbrücker baut in seiner Werkstatt normalerweise vor allem Lounge-Möbel für die Gastronomie, zum Beispiel für Lutter & Wegner am Gendarmenmarkt in Berlin. Seine Bänke in Bergholz-Rehbrücke werden zu Ostern auch für die Jüngsten zu Anziehungspunkten. Familien können am Samstag ab 11 Uhr nicht nur auf schöne Aussichten hoffen, die Kinder werden an oder auf vielen Bänken auch Osterüberraschungen finden. Zum Verstecken der Geschenke hat sich die Whatsapp-Gruppe „Osterkörbe 21“ gebildet, die auch am Nachmittag für Nachschub sorgen wird. Christian von Domarus gehört mit dazu und wird mit Ostertüten bestückt durch den Ort radeln. Wahrscheinlich wird ihm auf dem Weg wieder ein Platz auffallen, der noch eine Bank vertragen kann.

Ostereiersuche in Bergholz-Rehbrücke Um Familien mit Kindern, die in Corona-Zeiten einiges auszuhalten haben, eine Freude zu bereiten, sind sie am Samstag ab 11 Uhr zum Osterspaziergang eingeladen. Jede Familie kann für sich beim Spazieren nach Osterüberraschungen suchen, die an Sitzbänken im Ort zu finden sind. Per Facebook-Posts soll es kleine Bildhinweise zu den Standorten geben. Die Idee von Ortsvorsteherin Katrin Krumrey wird mit vielen Helfern umgesetzt. Die Ostergaben kommen unter anderem von Gewerbetreibenden und vom Mehrgenerationenhaus.

