Tremsdorf

Sie gehören zu den waghalsigsten Flugkünstlern, überwintern in Afrika, kehren als Frühlingsboten zurück und suchen seit Jahrhunderten die Nähe des Menschen. Ihre Nester bauen sie an oder in Behausungen, die von Menschen errichtet wurden. Trotz dieser genialen Anpassungsleistung gingen die Bestände der Schwalben, von denen hier die Rede ist, in den vergangenen Jahren zurück. Man könnte auch sagen: Ausgerechnet die Anpassung an den Menschen brachte die Schwalben in Bedrängnis, seitdem Häuser, Scheunen und Ställe oft glattsaniert und dicht gemacht werden, sodass kaum noch ein Schlupfloch offen bleibt.

Vier Schwalbenfamilien leben auf dem Hof

Doch es gibt auch Schwalbenfreunde wie der Tremsdorfer Dennis Gedosch und seine Familie, bei denen die Vögel ausdrücklich willkommen sind. Er öffnet sogar das Garagentor für sie. Auf seinem Hof in der Tremsdorfer Dorfstraße haben gleich vier Schwalbenfamilien einen Platz gefunden. Schwalbeneltern ziehen ihren Nachwuchs im Stall groß, unter dem Dach, in der Scheune und in der Garage. Im Frühjahr und Sommer stellt Dennis Gedosch sein Auto extra draußen ab, „damit die Schwalben in der Garage nicht gestört werden“.

Dennis Gedosch aus Tremsdorf ist ein Schwalbenfreund: Vom Nabu-Ornithologen Manfred Pohl (r.) ist er dafür mit der Schwalbenplakette ausgezeichnet worden. Quelle: Jens Steglich

Für so viel Fürsorge ist er jetzt von Manfred Pohl, dem Vogelexperten des Nabu-Kreisverbandes Potsdam, mit einer Schwalbenplakette geehrt worden. Die Auszeichnung erhalten Menschen, die ein Herz für Schwalben haben und deren Nester dulden. Bei Familie Gedosch ist das mehr als eine Duldung, und das seit vielen Generationen. „Hier waren schon immer Schwalben und sie kommen jedes Jahr wieder.“

Tiefflugangriffe auf die Katze

Man könnte es ein gutes Miteinander nennen, was wahrscheinlich nur die Katze anders sieht. „Wenn die Katze auf dem Hof liegt, wird sie manchmal angegriffen“, erzählt Gedosch. Die Schwalbeneltern verteidigen dann ihren Nachwuchs mit Tiefflugeinlagen. Das passiert aber meist nur in der Anfangszeit, wenn die Vögel gerade zurückgekehrt sind.

„Was ich faszinierend finde: Erst sind sie aufgeregt, dann werden sie immer ruhiger“, sagt der Schwalbenfreund. Ein paar Tage nach der Ankunft der Zugvögel kann Familie Gedosch auf dem Hof sitzen und die Schwalben fliegen umher, als wären Menschen in der Nähe ihrer Nester das normalste der Welt. Nach ein paar Wochen wird selbst die Katze akzeptiert und Luftangriffe werden eingestellt. Die Nester sind alle in einer Höhe so angebracht, dass keine Katze und auch kein Waschbär oder Marder sie erreichen kann.

Der Nachwuchs auf Entdeckungstour

Dennis Gedosch darf auch ohne Probleme seine Garage betreten und einen Blick in das Nest werfen. Inzwischen wird er dabei manchmal von der anderen Seite beobachtet, wenn der Nachwuchs plötzlich auf einem Kabel unterhalb der Decke sitzt und sich die Garagen-Welt von ganz oben ansieht. Mensch und Vogel schauen sich in die Augen und niemand scheint Angst zu haben.

Flugkünstler beim Flugzeugmechaniker

Irgendwie passen Dennis Gedosch und die kleinen Flugkünstler auch gut zusammen. Er ist Flugzeugmechaniker und arbeitet am Großflughafen BER. Die Flieger, mit denen er es dort zu tun hat, sind etwas größer, aber nicht so wendig. Der Tremsdorfer kümmert sich um die Wartung und Instandhaltung der Boing 737.

Die Zahl der Schwalbenfreunde nimmt zu

„Wir sind froh, dass es Menschen wie Herrn Gedosch gibt, die Schwalben willkommen heißen und Löcher zu Unterschlupfmöglichkeiten offen lassen“, sagt Manfred Pohl, der Ornithologe vom Potsdamer Naturschutzbund (Nabu). Die Zahl der Schwalbenfreunde nimmt mittlerweile sogar zu. Seit 2012, als das Willkommensprojekt für die Vögel ins Leben gerufen wurde, gab es im Land Brandenburg 1196 Bewerbungen für den Titel „Schwalbenfreundliches Haus“. Allein in diesem Jahr sind bis Ende Mai bereits 73 Bewerbungen eingegangen. Zum Vergleich: 2019 waren es im ganzen Jahr 90. „Die Aufmerksamkeit und das Interesse wachsen.“

Die einzige, die hier gerade im Nest in der Garage sitzt, ist die Schwalbenmutter. Quelle: Jens Steglich

Schwalben können die Hilfe gut gebrauchen, weil nicht nur die Zahl der Schlupflöcher abnimmt, sondern auch die Zahl der Insekten – die Nahrung der Vögel. In Tremsdorf dürften sie noch genug Futter finden. „Es sind alles Felder und Wiesen hinterm Haus, es ist alles Landschaftsschutzgebiet“, sagt Gedosch, der wichtig findet, in Dörfern auch die alten Häuser mit ihren Scheunen und Ställen zu erhalten.

Familie lebt im ältesten Haus von Tremsdorf

Seine Familie wohnt im ältesten Haus von Tremsdorf. Es soll um 1750 erbaut worden sein und steht heute unter Denkmalschutz. „Es ist im Ort das einzige Haus mit dem Giebel zur Straße hin“, sagt er. Wahrscheinlich war es einst das einzige Gebäude, das ein großes Feuer im Dorf überlebte und fällt deshalb aus der Reihe. Der Giebel bekommt jetzt einen kleinen Zusatz. Die Plakette wird angeschraubt und dann können es alle lesen: „Schwalben willkommen!“

Von Jens Steglich