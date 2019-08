Bergholz-Rehbrücke

Haben Sie ein Thema, das Sie bewegt, das Ihnen im Wahlkampf vor der Landtagswahl aber viel zu kurz kommt? Dann wenden Sie sich an die MAZ-Wahlreporter. Einen Monat lang fahren die MAZ-Journalisten Hannah Rüdiger und Ansgar Nehls durch Brandenburg – auf der Suche nach Ihren Geschichten. Am Freitag machen die beiden Halt auf dem Marktplatz in Bergholz-Rehbrücke. Von 10 bis 14 Uhr stehen die Wahlreporter an der Kreuzung der Arthur-Scheunert-Allee und Zum Springbruch. Kommen Sie doch einfach mal vorbei und sagen „Hallo“.

Alle Themen der MAZ-Wahlreporter finden Sie hier.

Wenn Sie keine Zeit haben sollten, können Sie die Wahlreporter auch mit ihrem Smartphone per WhatsApp erreichen. Einfacher geht es wirklich nicht: Schreiben Sie eine Nachricht mit „Hallo Wahlreporter“ an 0177 666 9685. Es gibt einen kostenlosen Newsletter und die MAZ-Wahlreporter antworten Ihnen garantiert.

Unter dieser Nummer erreichen Sie die MAZ-Wahlreporter. Quelle: Schultz, Maike

Von Ansgar Nehls