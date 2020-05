Philippsthal

Ein 32-jähriger Mazdafahrer musste am Samstagabend in Philippsthal bei der Rückkehr zu seinem Auto feststellen, dass unbekannte Täter seine Geldbörse aus dem Fahrzeug gestohlen hatten. Dazu hatten die Diebe die Seitenscheibe des Mazda eingeschlagen. Die Polizei appelliert noch einmal an alle Autofahrer, keine Geldbörsen und Wertgegenstände sichtbar oder verdeckt in ihren Fahrzeugen zurückzulassen.

