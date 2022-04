Drei Festnahmen nach Prügelei in Nuthetal

Nuthetal

Drei Männer hat die Polizei am späten Samstagabend in der Arthur-Scheunert-Allee in Bergholz-Rehbrücke in Gewahrsam genommen. Die Beamten waren zuvor über eine Schlägerei informiert worden. Nach Beschimpfungen sollen in einer Wohnung drei Männer einen Mann bedroht und geschlagen haben.

Gewaltsam zu Boden gebracht

Das Trio wurde im Verlauf des Einsatzes gegenüber den Polizisten zunehmend aggressiv und musste schließlich gewaltsam zu Boden gebracht und fixiert werden. Dabei beleidigten die Männer die Beamten und bedrohten diese. Einer der Polizisten wurde angegriffen und leicht verletzt, blieb jedoch dienstfähig. Die Beschuldigten wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Die Kriminalpolizei ermittelt.

