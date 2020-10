Bergholz-Rehbrücke

In der Kita „ Anne Frank“ in Bergholz-Rehbrücke ist ein Mitarbeiter der Küche positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt hat daraufhin für alle Mitarbeiter der Kita-Küche und auch für Teile des pädagogischen Personals der Einrichtung im Eichhörnchenweg bis zum 4. November Quarantäne angeordnet. Die Kita-Kinder hatten keinen Kontakt zu dem betroffenen Mitarbeiter in der Küche und können weiter den Kindergarten besuchen, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Kita-Betrieb mit eingeschränkten Öffnungszeiten

Der Kita-Betrieb kann wegen der Quarantäne-Anordnung aber nur eingeschränkt aufrechterhalten werden, sagte sie. Neben dem gesamten Küchenpersonal müssen sich auch sieben Kita-Erzieherinnen bis 4. November isolieren. Der Kindergarten bleibt am Freitag geschlossen – auch, weil an dem Tag die Küche und die Kita desinfiziert werden.

Ab Montag, dem 26. Oktober, bis zum 4. November ist die Kita mit einer verkürzten Öffnungszeit von 8 bis 16 Uhr geöffnet. „Wir bitten die Eltern um Verständnis, aber anders geht es jetzt nicht“, sagte die Bürgermeisterin.

Kita-Küche in Saarmund übernimmt Mittagsversorgung mit

Die Mittagsversorgung wird in der Zeit neu organisiert. Die Küche der Kita in Saarmund kocht für die Kinder in der Anne-Frank-Kita mit. Die etwa 210 Essennsportionen wird ein Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung nach Bergholz-Rehbrücke fahren, so Hustig. Sie bittet Eltern, unter diesen Umständen das Frühstück und die Vespermahlzeit für ihre Kinder mitzugeben. Den Abwasch des Geschirrs in der Kita „ Anne Frank“ wollen zwei Mitarbeiterinnen der Gemeindeverwaltung übernehmen, damit die verbleibenden Erzieherinnen sich auf die Betreuung der Kinder konzentrieren können.

Das gesamte Kita-Personal war vorher getestet worden

Über das positive Testergebnis bei einem Küchen-Mitarbeiter war die Gemeindeverwaltung am Donnerstag informiert worden. Zuvor war vom gesamten Personal der Anne-Frank-Kita am 19. Oktober im Rahmen der regulären gesetzlichen Testung ein Abstrich genommen worden. Die Auswertung ergab das eine positive Testergebnis bei dem Küchen-Mitarbeiter. „Alle anderen Tests waren negativ“, sagte Nuthetals Gemeindechefin. Die jetzt angeordnete Quarantäne für die negativ getesteten Kontaktpersonen gilt als Vorsichtsmaßnahme.

