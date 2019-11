Nuthetal

Graffiti-Freunde in Nuthetal haben am Sonntag die seltene Chance, ganz legal eine völlig unberührte Wand zu besprühen. Sie steht in der Nachbarschaft des Festplatzes an der Arthur-Scheunert-Allee in Bergholz-Rehbrücke und ist Teil eines neuen Treffpunktes. Der neue Platz für junge Menschen wird am Sonntag, 15.30...