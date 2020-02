Eine Buchhandlung zum Wohlfühlen

Bergholz-Rehbrücke

Dass das Wetter bemerkenswert schlecht war am Sonnabend, das ging unter im Trubel der Eröffnung von „ Buchkultur Nuthetal“ am Marktplatz in Bergholz-Rehbrücke. Und es gab dabei sogar eine kleine Weltpremiere: Erzieherin Jana Ulke aus Potsdam las zum ersten Mal aus ihrem noch unveröffentlichten Kinderbuch über Schneemänner vor. Sie musste die spannende Geschichte, die ihr die Kinder erzählten, einfach aufschreiben, erzählte sie. Den Nerv ihrer Zuhörer traf auch Kinderbuchautorin Marikka Pfeifer. In der neu gestalteten Buchhandlung war es mucksmäuschenstill, als sie aus ihrem Abenteuerbuch mit dem springenden Haus vorlas.

Von dem großen Andrang am Sonnabend war Inhaberin Friederike Pichotta überwältigt: „Ich könnte mich kneifen, damit ich sicher weiß, dass das jetzt wahr ist“, sagte die Kulturwissenschaftlerin lachend. Für die Potsdamerin geht mit dem eigenen Buchladen ein Traum in Erfüllung.

Lange Reihe von Gratulanten

Von früh um 10 bis um 16 Uhr kamen die Gratulanten. Die Bürgermeisterin, der Heimatverein und das Mehrgenerationenhaus, die Akademie 2. Lebenshälfte und die Bibliothek waren vertreten und verabredeten schon die ersten gemeinsamen Veranstaltungen.

Dabei ist längst noch nicht alles einsortiert. „Ein Verlag hatte Computerprobleme und konnte nicht rechtzeitig liefern“, erzählt Friederike Pichotta, die ihren Buchladen alleine führt. Die Ständer mit Papeterie sowie Kalendern und Karten werden ebenfalls in den kommenden Tagen noch aufgebaut.

Gute Nachbarschaft gewünscht

Die bücherbegeisterte frisch gebackene Geschäftsfrau setzt übrigens auf gute Nachbarschaft. Das Grafik-Design und das Catering zur Eröffnung stammten von Rehbrücker Geschäften. „Das ist mir wichtig. Auch mein Sortiment möchte ich zukünftig mit den Nuthetalern gemeinsam zusammenstellen“, erklärte die couragierte Buchhändlerin überzeugt. Dafür hat sie eine Umfrage gestartet. Teilnahme-Bögen liegen am Tresen aus und mit einem bisschen Glück kann man sogar ein Buch gewinnen.

Schon als Kind träumte die gebürtige Brandenburgerin von einem eigenen Buchladen – nun hat sie es nach viel gesammelter Berufserfahrung unter anderem bei Hugendubel und der Nikolaischen Buchhandlung umgesetzt. Konkurrenz großer Ketten oder vom Versandhandel fürchtet sie nicht: „Wir sprechen miteinander im Ort – das unterscheidet uns von Amazon.“

Gerade Familien freuen sich

Viele Familien aus Rehbrücke und Umgebung feierten mit Friederike Pichotta, dass sie die ehemalige Sternbuchhandlung Huwe & Sperfeld übernommen hat. „Wie schön, dass man wieder vor Ort Bücher bestellen und eine Einzelhändlerin unterstützen kann“, bedankte sich eine ältere Kundin. „Ich war traurig, als die alte Buchhandlung Ende des Jahres schloss und umso glücklicher, dass es eine neue gibt. Das bereichert das Leben in Rehbrücke ungemein“, meinte auch eine junge Frau, die mit ihrer Familie aus Berlin zugezogen ist. Ihre Töchter lernen gerade lesen und lieben Bücher. „Es macht Spaß, hier mit den Kindern in den Regalen zu stöbern“, sagte sie. Aber nicht nur Kinder, auch viele erwachsene Leser wollen wiederkommen und in Ruhe gucken.

Die ausgewählten Verlage präsentiert „ Buchkultur“ in Rubriken. Zum Verschenken zum Beispiel oder „Bücher im Gespräch“. Das Spektrum: ist breit und reicht von Belletristik und Lyrik über Philosophie und Zeitgeschichte bis zum Sachbuch und Ratgeber. Mainstream und Bestsellerlisten-Titel findet man weniger, erzählt die sehr belesene Kulturwissenschaftlerin, die sich gerne an den Empfehlungen von Deutschlandfunk Kultur orientiert.

Tipp auf der Buchmesse war entscheidend

Interessant ist auch, wie Friederike Pichotta zu ihrem Buchladen gekommen ist: Seit 2012 war sie auf der Suche nach einem Laden und wies Gesprächspartner oft darauf hin. Auf der Leipziger Buchmesse bekam sie dann den entscheiden Tipp und konnte sich an Angela Huwe wenden, ihre Vorgängerin, die nach 23 Jahren aus Altersgründen aufhören wollte. „Es ist nicht leicht“, gab sie ihr mit auf den Weg. Gut, dass von Pichottas Lieblingsautor, Voltaire, am ersten Tag schon alle fünf Exemplare verkauft waren.

Von Gesine Michalsky