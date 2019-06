Nuthetal

Ihre ersten Aufgaben hatten die neu gewählten Nuthetaler Gemeindevertreter nach einer halben Stunde erledigt. In der konstituierenden Sitzung legten sie am Dienstagabend ein beachtliches Tempo vor, regelten zügig die Ausschussvorsitze und wählten Elvira Schmidt (Bürger für Nuthetal) zur Vorsitzenden der Gemeindevertretung. Sie stand bereits in der vergangenen Legislaturperiode dem Gemeindeparlament vor. Die Hobby-Imkerin, die acht Jahre Chefin des Fördervereins des Mehrgenerationenhauses war und Anfang der 2000er Jahre zu den Köpfen der Bürgerinitiative gehörte, die gegen die damals geplante Netzverknüpfung (Ortsumfahrung Potsdam) kämpfte, wurde einstimmig wiedergewählt.

Die erste Sitzung der Gemeindevertretung hatte Annerose Hamisch-Fischer (Linke) als älteste in der Runde eröffnet. Sie wünsche sich, dass es weiterhin fair und sachlich zugehe, sagte sie. Im Gemeindeparlament haben sich SPD und die Wählergruppe Aktiv in Vereinen (AiV) zu einer Fraktion zusammengeschlossen, die fünf Sitze hat. Fraktionsvorsitzende ist Monika Zeeb. Linke und Grüne bilden erneut eine gemeinsame Fraktion, die sechs Sitze hat und der Heike Schulz (Linke) vorsteht.

Fraktionsvorsitzender der Bürger für Nuthetal (BfN) ist Bernd-Alois Tennhagen, der für Matthias Falk nachrückte, der sein Mandat in der Gemeindevertretung nicht annahm und im Ortsbeirat Bergholz-Rehbrücke für BfN aktiv sein wird. Vorsitzender der CDU-Fraktion ist Andreas Fröhlich. Im Kommunalparlament ist die AfD mit Dorit Hillmann vertreten, die allein keine Fraktion bilden kann.

Die Gemeindevertreter verständigten sich auch darauf, die Zahl der Sitze in den Fachausschüsse von vier auf fünf zu erhöhen. Im Hauptausschuss werden sechs Gemeindevertreter und die Bürgermeisterin sitzen, die wieder Vorsitzende dieses Gremiums ist. Den Ausschuss für Jugend und Soziales leitet künftig Sabine Herig (Linke/Grüne). Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses ist Wilfried Jahnke (BfN), der das Gremium bereits in den vergangenen fünf Jahren führte. Jahnke ist für Janette Schwericke (BfN) in die Gemeindevertretung nachgerückt, die sich auf die Arbeit in Saarmund konzentrieren will. Sie ist dort Mitglied im Ortsbeirat und im Verein, der den Bürgertreff managt. Den Finanzausschuss leitet Andreas Fröhlich ( CDU). Im Zweckverband Mittelgraben vertreten Nuthetal Wilfried Jahnke, Kurt Kühne ( SPD), Heidi Hustig (Linke) und Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke).

Von Jens Steglich