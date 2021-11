Nuthetal

Junge Leute aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark hatten sich mit insgesamt acht Projekten am Wettbewerb um den Jugendkulturpreis 2021 beworben und der Gewinner ist: Der Nuthetaler Verein „Die Brücke“. Mit dem Musicalprojekt „Waldi“ schaffte es der Verein auf Platz 1. Die Urkunde und das Preisgeld bekamen die jungen Musical-Macher am Wochenende überreicht. Eigentlich sollte die Preisübergabe bei der Premiere des Musicals vor Eltern und Freunden stattfinden. Doch Corona hat den Plan über den Haufen geworfen.

Filmaufnahmen für die Eltern

„So spielten die Jungen und Mädchen vor der Kamera, die Aufnahmen konnten sich Eltern und Kinder gemeinsam zu Hause anschauen“, sagte Nuthetals Jugendkoordinatorin Jana Köstel. Das Jugendmusical „Waldi“ hat der „Brücke e.V.“ zusammen mit dem EjF Jugend- und Familienzentrum „Clab“ in Stahnsdorf auf die Beine gestellt. Die jungen Leute griffen in dem Musical, das unter der künstlerischen Leitung des Rehbrücker Komponisten und Musikers Peter Eichstädt (The Glogs) und der Autorin und Schauspielerin Tamina Wittwar entstand, Themen wie Mobbing, Depression, Freundschaft, Sexismus und Drogensucht auf.

Film zu Kinderrechten

Der Verein „Die Brücke“ hatte sich zudem mit einem zweiten Beitrag, einem Stop-Motion-Film zum Thema Kinderrechte, am Wettbewerb des Landkreises beteiligt. Die jungen Nuthetaler, die diesen Film kreierten, gewannen in einer Sonderkategorie den Jugendmedienpreis und belegten damit beim Jugendkulturpreis den vierten Platz.

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Präsentation der Beiträge jüngst im Scala-Kino in Werder nicht in Präsenz stattfinden. Deshalb wurden kurzfristig innerhalb von drei Tagen Filmbeiträge entwickelt, um die Projekte für die Jury-Mitglieder anschaulicher darstellen zu können, erzählt Jana Köstel.

Geplant: Im Frühjahr vor Publikum

Die entscheidende Jury-Sitzung, die live auf Facebook übertragen wurde, verfolgten die Jugendlichen bei einem kleinen Public Viewing im Nuthetaler Mehrgenerationenhaus. „Als die Gewinner feststanden, war der Jubel groß“, so Jana Köstel. Nach der Preisübergabe am Wochenende wurde ein Teil des Preisgeldes gleich mal investiert – zur Feier des Tages haben sich die Jugendlichen Pizzen bestellt.

Für den 1. Platz gab es 600 Euro

Für den ersten Platz beim Jugendkulturpreis gab es übrigens 600 Euro, für den vierten Platz 300 Euro Preisgeld. Irgendwann soll das Sieger-Musical „Waldi“ auch vor Zuschauern gezeigt werden. „Wir hoffen, dass es im Frühjahr eine Aufführung geben wird, bei der dann auch einem Publikum das wunderbare Musical präsentiert werden kann“, sagt Nuthetals Jugendkoordinatorin.

Von Jens Steglich