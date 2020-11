Bergholz-Rehbrücke

Es ist legitim, um Baudichte und Höhen zu ringen. Dafür sind Gemeindegremien da. In der Debatte um die letzte große Freifläche für Wohnungsbau in Bergholz-Rehbrücke geht es inzwischen aber um mehr. Der Konflikt berührt die Frage, wie viel ein Versprechen wert ist.

Hart in der Sache, aber fair im Umgang

Wer Verabredungen eingeht, sollte sie einhalten oder triftige Gründe vorbringen, die dem Vereinbarten jetzt entgegenstehen. Beim Projekt in Rehbrücke gibt es keine unabweisbaren Gründe, die eine Aufkündigung von Absprachen rechtfertigen. Wer dann sein Wort bricht, richtet mehr Schaden an, als ihm lieb sein kann. Es geht hier auch um Glaubwürdigkeit, Vertrauen und um Anständigkeit.

Anzeige

Wer hart in der Sache, aber fair miteinander ringt, kann sich später noch in die Augen sehen. Fairness und Anstand sind Verhaltensweisen, die für Streitkultur und ein annehmbares Miteinander im Privatleben genauso elementar sind wie in der Politik oder im Journalismus. Für die Atmosphäre und den Zusammenhalt in einer Gemeinde sind sie wichtiger als ein zusätzliches Geschoss auf einem Wohnhaus.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Von Jens Steglich