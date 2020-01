Nuthetal

Auf einem Bahnsteig des Bahnhofes in Bergholz-Rehbrücke, wurde in der Nacht vom Donnerstag, zwischen 1 und 7 Uhr, durch bislang Unbekannte ein Fahrkartenautomat gesprengt. Was aus dem Automaten entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Polizei nahm Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls in Verbindung mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion auf, Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren.

Von MAZonline