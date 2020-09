Nuthetal

Fahrradfahrer haben künftig eine durchgehende Verbindung von Stahnsdorf über Nuthetal bis nach Michendorf. Nachdem bereits die Radwege von Saarmund nach Langerwisch und nach Rehbrücke im Bau sind, startet der Landesbetrieb Straßenwesen am 7. September mit den Vorbereitungen für den Radweg Saarmund-Philippsthal entlang der Landesstraße 77. Auf diesem Abschnitt wird vor allem die Verkehrssicherheit für Schulkinder erhöht, die im Einzugsbereich Philippsthal, Nudow, Schenkenhorst und Saarmund unterwegs sind.

Den Auftakt machen Rodungsarbeiten am kommenden Montag. Dafür wird der Verkehr auf der L 77 abschnittsweise auf einen Fahrstreifen eingeengt. Wenn Anfang November die Arbeiten an den Verkehrsinseln beginnen, wird die Ortsdurchfahrt Philippsthal gesperrt. Den genaue Termin will der Landesbetrieb später mitteilen. Dann wird der Verkehr umgeleitet über die L 78 zur Autobahnauffahrt Saarmund (A 115) bis zur Abfahrt Potsdam-Drewitz sowie über die L 79 und L 77 nach Philippsthal beziehungsweise nach Güterfelde und Stahnsdorf.

Gebaut wird auf einer Länge von 1,8 Kilometer zwischen der Bahnbrücke in Saarmund und dem Ortseingang Philippsthal sowie zwischen dem Ortsausgang Philippsthal und dem Kreisverkehr an der L 79. Auch drei Verkehrsinseln an der Bahnbrücke, am Ortseingang und am Ortsausgang in Philippsthal werden gebaut. Zudem wird der Radweg über eine neue Brücke über das Stöckerfließ geführt. Die Gesamtbaukosten liegen nach Angaben des Straßenbetriebs bei 2,7 Millionen Euro. Im Juni 2021 soll der Radweg fertig sein.

Von MAZonline