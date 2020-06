Ferientipp für Pferdefans: Urlaub auf dem Schäferhof in Nuthetal

Bergholz-Rehbrücke

Wer Pferde und ländliches Leben mag und in den Ferien die Region erkunden will, sollte beim Schäferhof in Bergholz-Rehbrücke vorbeischauen. Dort lernen Kinder, dass Pferde keine Sportgeräte sind und sie erfahren auch sonst viel über Mensch, Tier und Natur. Der Schäferhof in der Schlüterstraße 8 im Nuthetaler Ortsteil Bergholz-Rehbrücke ist eigentlich ein Reiter- und Pferdehof. Er trägt den Namen von Christina Schäfer, die sich in Bergholz-Rehbrücke einen alten Kindheitstraum vom eigenen Hof erfüllte.

Angebote für Anfänger und Fortgeschrittene

Den Traum teilte sie mit Gidon Wolf. Beide gingen einst in Bielefeld zusammen zur Schule, trafen sich später in Berlin wieder und fanden in Bergholz-Rehbrücke den Vierseithof in der Schlüterstraße, den sie 2001 liebevoll sanierten und 2002 als Bauern- und Reiterhof eröffneten. Seither können Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Schäferhof reiten lernen, tummeln sich dort Anfänger wie die Jüngsten aus der Wichtelgruppe genauso wie Fortgeschrittene, die schon für Turniere trainieren.

In der Corona-Zeit wird Tagesprogramm ohne Übernachtung angeboten

Im Sommer kommen die kleinen und großen Gäste vor allem, um Urlaub mit Pferden zu machen. In der Corona-Zeit wird dieses Jahr allerdings ein Tagesprogramm ohne Übernachtung angeboten.

Der Tag beginnt in der Regel 9 oder 10 Uhr und endet gegen 17 Uhr. Es wartet ein Mittagessen und viele Erlebnisse mit Pferden. Geschlafen aber wird zuhause. „Für die dritte und vierte Ferienwoche haben wir noch Plätze frei“, sagt Gidon Wolf. Mehr Informationen und Kontaktdaten für die Anmeldung finden sich im Internet auf www.schaeferhof.net

Von Jens Steglich