In Saarmund findet am Sonntag ein großer Hofflohmarkt statt, den die Mitstreiter des Bürgertreffs organisiert haben. Mit ausreichend Abstand und den nötigen Hygienemaßnahmen kann auf dem Flohmarkt an der frischen Luft gestöbert und gehandelt werden. Etwa 40 Höfe sind dabei und laden zum Bummeln ein. Das Café Graffunder versorgt die Besucher mit Waffeln, Eis und Kaffee und anderen Leckereien.

Los geht es am Sonntag, dem 20. September, um zehn Uhr. Auf dem Hofflohmarkt kann bis 16 Uhr gestöbert werden. Alle angemeldeten Stände sind auf der Homepage www. Bürgertreff-Saarmund.de zu sehen.

