In Beelitz wird das Deutsche Haus wiedereröffnet, das Suppendosenwerk Struik Foods will sein Werk schließen, in Fichtenwalde kommt es zu Protesten gegen einen Insektizid-Einsatz und Michendorf wählt eine Frau zur Bürgermeisterin und erlebt Rad-Demos – 2019 hat einiges zu bieten.