Nuthetal

Ein Kinderrechte-Fest wird am Samstag, dem 18. September, von 15 bis 18 Uhr auf dem Markt in Bergholz-Rehbrücke gefeiert. „Es geht darum, Kinderrechte bekannt zu machen“, sagt Nuthetals Jugendkoordinatorin Jana Köstel. Das Fest mit Kletterwand, Glücksrad, Musicalshow, Jonglierwand, Quiz, Waffelbäckerei und vielen Überraschungen wird vom Bündnis für Familie und der Gemeinde Nuthetal veranstaltet. Auch Geschäftsleute in der Straße Zum Springbruch beteiligen sich an dem Fest.

Ein Recht auf Spiel und Freizeit

Die UN-Kinderrechtskonvention kennt zum Beispiel den Schutz der Privatsphäre, das Recht auf Beteiligung, auf eine gesunde Umwelt, auf Spiel- und Freizeit, auf Zugang zu Bildung, Kunst und Kultur. „Darauf wollen wir aufmerksam machen“, so Jana Köstel. Sie erinnert Eltern auch daran, „dass Kinder ein Anrecht darauf haben, einfach nur zu spielen“. Ihre Tage sollten eben nicht mit Projekten, mit dem Aufpassen auf Geschwisterkinder oder anderem so durchgeplant sein, dass sie keine freie Zeit mehr für sich haben.

Es wird auch einen kleinen Flohmarkt geben, dessen Erlöse Kindern zur Verfügung gestellt werden. Und an einem Stand mit der Schulsozialarbeiterin der Otto-Nagel-Grundschule wird auch darüber aufgeklärt, wie es um die Kinderrechte in anderen Ländern bestellt ist. In der Gemeinde Nuthetal ist der ganze Monat zu einem der Kinderrechte erklärt worden.

Von Jens Steglich