Nuthetal

Die Corona-Krise bringt Firmen, Gewerbetreibende, Einzelunternehmer und Privatpersonen in arge Bedrängnis. In einigen Bereichen wiederum laufen die Geschäfte gut. Für den Saarmunder Ortsvorsteher Alexander Erdmann (Linke) ein Grund, dem Solidaritätsgedanken in seiner Heimatgemeinde Nuthetal eine feste Struktur zu geben. Er will das Netzwerk solidarisches Nuthetal aufbauen und hat als Partner die Kommune mit an Bord.

„In solchen Krisen kann jeder unverschuldet in finanzielle Not geraten“

„Kaum jemand wird widersprechen, dass in solchen Krisensituationen prinzipiell jeder von uns sehr schnell und unverschuldet in finanzielle und soziale Schieflage geraten kann“, sagt Erdmann. Die neue Solidargemeinschaft soll nach diesem Prinzip handeln: Firmen und Menschen, die gut durch die Krise kommen, stützen jene, die es schwer haben. Mit dem Netzwerk soll eine Institution vor Ort entstehen, die Menschen und Unternehmen in dem Gedanken vereint, dass man der Notlage der anderen nicht einfach nur zuschaut, sondern handelt und Gewerbetreibende wie Privatpersonen, die es schwerer haben, unterstützt – finanziell oder durch Vermittlung, wenn es etwa um die Stundung oder Aussetzung von Mieten geht. „Das Netzwerk könnte sich in Gespräche mit Vermietern einschalten, um etwa durch das Aussetzen von Mietbeiträgen Gewerbe- oder Wohnungsmietern über Durststrecken zu helfen“, sagt Erdmann.

Anzeige

Wer sich am Netzwerk beteiligt, kann in Krisen Zuschuss erhalten

Hilfsfonds eingezahlt, der In dem Netzwerk zahlen Firmen, Einzelunternehmer oder Privatpersonen monatlich oder jährlich eine frei wählbare Summe in einen Hilfsfonds ein, aus dem dann jene unterstützt werden, die in Schwierigkeiten sind.

Lesen Sie auch:

Sehnsucht nach Verbundenheit: Wie Nuthetaler Senioren die Corona-Krise erleben

Wie geht es den Geschäftsleuten der Rehbrücker Ladenstraße nach dem Shutdown?

Rehbrückes Einkaufsstraße im Ausnahmezustand

Wer sich am Netzwerk beteiligt, kann in Krisenzeiten Geld aus dem Fonds bekommen. Erdmann spricht von Zahlungen, die helfen sollen, vorübergehende Liquiditätsprobleme zu überbrücken. Die Hilfe kann in Krisenzeiten nach einem kurzen Prüfverfahren gewährt werden, sagt er. „Wir sind gerade dabei, Regularien dafür zu erarbeiten. Der Rahmen für das Netzwerk steht.“ Kriterien, an die Hilfszahlungen gekoppelt werden, könnten etwa die Höhe der eingezahlten Beiträge, der Bedarf und die Größe des Betriebes sein.

Das Hilfskonto soll der Kämmerer der Gemeinde verwalten

Das Hilfskonto soll vom Kämmerer der Gemeinde Nuthetal verwaltet werden. Das Netzwerk bekommt einen Vorstand, dem der Kämmerer, der Vorsitzende des Finanzausschusses und der Initiator angehören. Der Vorstand wäre die Instanz, die eine kurze Prüfung des Hilfsanliegens vornimmt. Es geht dabei auch darum, die gewachsene Gewerbe-Struktur in der Gemeinde zu bewahren und über die Krise zu bringen. „Viele Gewerke bauen aufeinander auf. Wenn da etwas wegbricht, betrifft es auch die anderen“, sagt Saarmunds Ortsvorsteher.

Kleine Firmen und Einzelunternehmer kämpfen ums Überleben

Wie ist er auf die Idee gekommen? „Ich beobachte, wie vermehrt kleinere Firmen oder Einzelunternehmer ums Überleben kämpfen. Ziel ist es, das Wegbrechen von Gewerbe in Nuthetal zu verhindern“, sagt er. Unter die Arme greifen wollen die Akteure des Netzwerks aber auch Menschen, „die sonst leise zugrunde gehen würden“. Für Krisen-Fälle soll eine Vertrauensperson als Ansprechpartner benannt werden, an die man sich bei Problemen wenden kann.

Je mehr mitmachen, umso wirksamer kann die Hilfe sein

Erdmann denkt auch an die Zeit nach der Pandemie, die für viele schwer werde, die ihre Geschäfte lange nicht öffnen oder nicht arbeiten konnten. Das Netzwerk soll ihnen helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Das sei so ähnlich wie nach einer Naturkatastrophe: „Nach einer Überschwemmung ist man froh, überlebt zu haben. Aber das Haus muss danach auch wieder aufgebaut werden.“ Dabei könne das Netzwerk helfen. „Je mehr dort mitmachen, umso wirksamer kann die Hilfe sein“, sagt er.

„Die Idee ist gut, sich untereinander zu helfen“

„Grundsätzlich finde ich die Idee sehr gut, dass wir uns untereinander helfen“, sagt Raumausstatter Eddy Weber. Ihm fehlen die Kunden im Geschäft in Rehbrücke, das geschlossen bleiben muss. In der Werkstatt kann er noch arbeiten. „Ich will nicht jammern, es geht vielen schlechter“, sagt er und fügt hinzu: „Wenn die Bürger weiter an ihre Handwerker denken, dann ist uns schon ein bisschen geholfen.“

Von Jens Steglich