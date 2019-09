Nuthetal

Nuthetaler, die seit April auf dem Step-Wertstoffhof in Drewitz für die Entsorgung von Grünabfall eine Zusatzgebühr von 5,95 Euro zahlen müssen, werden von der Sonderzahlung wieder entlastet. Wie Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) mitteilte, haben sich Gemeinde und die Stadtentsorgung Potsdam (Step) auf eine Lösung verständigt. Demnach zahlt Nuthetal jährlich 12 000 Euro an die Step, im Gegenzug entfällt die Sondergebühr für Nuthetaler. Der Hauptausschuss der Gemeinde hat dem Vorschlag am Dienstagabend zugestimmt.

Der Vertrag zwischen Step und Gemeinde wird in den nächsten Tagen unterzeichnet und soll ab 1. Oktober in Kraft treten. „Die Lösung ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig“, so Hustig. Die Kosten der Gemeinde für die Beseitigung von illegal entsorgtem Grünabfall beläuft sich auf 10 000 bis 15 000 Euro im Jahr. Die Befürchtung war, diese Kosten steigen weiter, wenn für Entsorgungsmöglichkeiten in der Nähe zusätzlich zu zahlen ist.

Der Rat des Landrats, einen Wertstoffhof in Teltow zu nutzen, sei wegen der Strecke von 40 Kilometern hin und zurück nicht ökologisch. Durch die gefundene Lösung im benachbarten Wertstoffhof Drewitz werden „bei 2000 Fahrten pro Jahr 80 000 Kilometer Wegstrecke und bei einem Durchschnittsverbrauch von sechs Litern je 100 Kilometer 4800 Liter Kraftstoff gespart“, so Hustig. „Daraus ergibt sich eine Kohlendioxid-Einsparung von 17,5 Tonnen pro Jahr.“

Von Jens Steglich