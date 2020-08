Bergholz-Rehbrücke

Die Realisierung des geplanten Campus für Ernährung und Gesundheit in Bergholz-Rehbrücke wird sich deutlich verzögern: Das dafür mit vorgesehene Forschungsgebäude der Universität Potsdam kann vorerst nicht gebaut werden. Das bestätigte der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen (BLB), der das Projekt für das Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Potsdam managt und begleitet. „Aufgrund der Marktlage und der damit verbundenen Preisentwicklung auf dem Baumarkt kann dieses Vorhaben nicht wie vorgesehen umgesetzt werden“, sagte BLB-Sprecherin Ulrike Rehberg.

Zwei Ausschreibungen fürs Neubau-Projekt sind geplatzt

Der Landesbetrieb hatte für die Uni Potsdam ein Konzeptpapier entwickelt, das als Ausschreibung europaweit vergeben werden sollte. Die brummende Baukonjunktur hat offenbar einen Strich durch die Rechnung gemacht. „In zwei durchgeführten Ausschreibungsverfahren konnten vor dem Hintergrund der Preissteigerungen und der guten Auftragslage auf dem Baumarkt keine Bieter gefunden werden, die im wirtschaftlich und technisch angemessenen Maßstab ein akzeptables Angebot abgegeben haben“, heißt es in einer Antwort des BLB auf MAZ-Anfragen. Daraufhin sei in einem sogenannten Verhandlungsverfahren eine weitere Möglichkeit gesucht worden, ein wirtschaftliches Angebot zu erhalten. „Auch dieses ist letztlich gescheitert.“ Die Preise der Angebote sollen jenseits von Gut und Böse gelegen haben. „Da das Land verantwortungsvoll und sparsam mit den Steuermitteln umzugehen hat, konnten die Planungen nicht weiterverfolgt werden“, sagte die BLB-Sprecherin.

Für das Projekt standen 16,1 Millionen Euro EU-Fördermittel bereit

Das Forschungszentrum der Uni Potsdam sollte auf dem Gelände des Deutschen Institutes für Ernährungsforschung (DIfE) in Bergholz-Rehbrücke an der Arthur-Scheunert-Allee gebaut werden und Teil eines gemeinsamen Campus für Ernährung und Gesundheit werden. Für den dreigeschossigen Uni-Bau mit Innenhof, dessen Kosten auf gut 20 Millionen Euro geschätzt worden waren, standen 16,1 Millionen Euro Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bereit. Diese Fördermillionen sind für das Projekt in Rehbrücke verloren, laut BLB aber nicht für das Land. „Zum einen wird derzeit geprüft, ob die bisherigen Planungskosten förderfähig sind, zum anderen kann das Land Brandenburg die Mittel in der von der Europäischen Union vorgegebenen Zeit auch für andere Projekte verwenden.“ Die EU-Mittel hätten für den Neubau nach BLB-Angaben bis 30. September 2023 abgerufen werden können.

Gibt es nochmals EU-Fördermittel, soll neuer Anlauf genommen werden

Gestorben ist das erste Bauprojekt der Uni Potsdam auf dem Boden von Bergholz-Rehbrücke nicht. Die Uni und ihr Institut für Ernährungswissenschaften befürworten weiter einen Neubau, da mit der Realisierung des Vorhabens „eine dringend notwendige Verbesserung der Forschungsbedingungen für die Ernährungswissenschaften verbunden ist, insbesondere in der Synergie mit dem Deutschen Institut für Ernährungsforschung und dessen baulicher Erweiterung“. Auch das Ministerium für Wissenschaft und Forschung beabsichtige, am Uni-Vorhaben festzuhalten. Dazu müsse vom BLB die sogenannte Haushaltsunterlage Bau inhaltlich wie auch in der Kostenermittlung überarbeitet und aktualisiert werden. Sobald die Voraussetzungen für eine erneute EU-Förderung vorliegen, „soll das Vorhaben fortgesetzt werden.“

Rehbrücker Ernährungsforschungsinstitut bedauert Verzögerung

Der Neubau des Rehbrücker Ernährungsforschungsinstituts liegt im Plan und im Budgetrahmen, sagte Birgit Schröder-Smeibidl, Administrativer Vorstand des DIfE. „Dass der Bau der Uni Potsdam nun so verzögert wird, bedauern wir sehr. Das DIfE hat jedwede Unterstützung angeboten“, sagte sie. „Wir finden es schade, dass diese einmalige Chance verzögert wird“, so Tilman Grune, wissenschaftlicher Vorstand am DIfE. Das erschwere etwa die Unterbringung von Wissenschaftlern und Arbeitsgruppen am Standort. „Für mich ist es unverständlich, warum das Land keine geeigneten Schritte unternommen hat, zumal Vorschläge unterbreitet worden sind“, sagte er. Laut Grune soll der eigene Neubau Ende 2021 einzugsfertig sein.

Partnerschaft besteht seit den 1990er Jahren Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung (DIfE) in Bergholz-Rehbrücke und die Universität Potsdam verbindet schon seit den 1990er Jahren eine Partnerschaft, die mit dem gemeinsamen Campus für Ernährung und Gesundheit weiter vertieft werden sollte. Studenten der Ernährungswissenschaften der Universität Potsdam erhalten in Bergholz-Rehbrücke ihre Masterausbildung. Die Planungen für den Neubau der Uni Potsdam auf dem Gelände des DIfE in Rehbrücke sahen ein dreigeschossiges Gebäude mit Innenhof vor. Im Haus sollten Forschungslabore, darunter ein Analytik-Großraumlabor und ein Radionuklidlabor, mit 1380 Quadratmetern Nutzfläche sowie Büroräume mit insgesamt 775 Quadratmetern Platz finden.

