Potsdam-Mittelmark

In Werder (Havel) und Nuthetal gibt es weitere mobile Impftermine. Am Sonntag, 12. Dezember, wird die Bismarckhöhe in Werder wieder zum Impfzentrum. Von 11 bis etwa 15 Uhr kann man sich dort ohne Anmeldung seine Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung geben lassen. Biontech, Moderna und Johnson&Johnson stehen als Vakzine bereit. Einlass wird nur symptomfreien Personen gewährt.

Bei Boosterimpfungen muss die letzte Gabe mindestens sechs Monate zurückliegen. Die Ausnahme gilt für diejenigen, die zuvor mit Johnson&Johnson geimpft wurden. Hier beträgt die Frist vier Wochen. Unter 30-Jährige können bei dieser Aktion in Werder ausschließlich Biontech bekommen. Zugelassen sind außerdem nur über 18-Jährige.

Nuthetal impft wieder im Fitnessclub

Ebenfalls noch in dieser Woche wird wieder im Fitnesscenter NowSports in Bergholz-Rehbrücke geimpft, wie die Gemeinde Nuthetal am Dienstag mitteilte. Ohne Anmeldung können sich Interessierte am Donnerstag, 9. Dezember, von 14 bis 16 Uhr und am Freitag, 10. Dezember, von 14 bis 19 Uhr, ihre Coronaschutz-Impfung abholen. An beiden Tagen findet ab 13 Uhr ein Sondertermin für Mitglieder des Fitnessclubs statt. Pro Tag sind 160 Impfdosen angefordert. Damit wurde das Kontingent im Vergleich zur vorigen Woche verdoppelt.

Impfen in Kleinmachnow am Mittwoch

In den Kleinmachnower Kammerspielen stehen am Mittwoch, 8. Dezember, 130 Dosen von Biontech und Moderna bereit. Die Termine waren zwar nach kurzer Zeit vergeben, Erstimpflinge können allerdings ohne Anmeldung kommen. Am Sonntag waren bei der ersten Impfaktion in den Kammerspielen rund 200 Impfungen verabreicht worden.

Für Teltow steht noch kein neuer Impftermin fest, wie Stadtsprecher Jürgen Stich auf Nachfrage am Dienstag sagte.

Von MAZonline/fro