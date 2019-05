Nuthetal

In den vier kleinen Dörfern der Gemeinde Nuthetal hat sich die neue Wählergruppe Aktiv in Vereinen (AiV) durchgesetzt. Nach Auszählung der vier von 12 Stimmbezirken in den kleinen Ortsteilen kommt die AiV auf 25,1 Prozent Wähleranteil. Auf Platz zwei in der Wählergunst in den vier Dörfern Fahlhorst, Nudow, Philippsthal und Tremsdorf liegen die Bürger für Nuthetal (BFN) mit 21 Prozent. Die etablierten Parteien haben es in den kleinen Ortsteilen schwer. Die CDU erhält hier 13,3 Prozent der Stimmen, die SPD 11,2 Prozent, die Linke 10,8 Prozent. Die AfD erhält hier 11,5 Prozent. Die Grüne schaffen es in den kleinen, ländlich geprägten Ortsteilen auf einen Stimmenanteil von 7,0 Prozent.

Ausgezählt wird derzeit noch in den beiden großen Ortsteilen Saarmund und Bergholz-Rehbrücke.

Von Jens Steglich