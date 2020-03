Bei Luica Clavis bekommen Vierbeiner eine fesche Frisur

Bergholz-Rehbrücke

Angefangen hat alles mit der Adoption von Cisco. So heißt einer der beiden Hunde von Luica Clavis, den sie über einen Tierschutzverein aus Spanien nach Deutschland holte. Das war so etwas wie der Beginn einer Leidenschaft, die sie nun zur Geschäftsführerin eines Hundesalons in Bergholz-Rehbrücke gemacht hat. Die 25-Jährige eröffnet am Montag ihren Salon in der Arthur-Scheunert-Allee 87 b, den sie „ Vierbeiner“ genannt hat. Was für Pudel, Dackel, Spitz und Co. alles so angeboten wird, steht schon an der Eingangstür: Schneiden, scheren und trimmen stehen je nach Hundebesitzer-Wunsch und Rasse genauso auf dem Salon-Programm wie baden und föhnen. Auch Krallen- und Ohrenpflege bietet Luica Clavis für Hunde an.

Die Potsdamerin arbeitet ehrenamtlich für spanischen Tierschutzverein

Ja, im Salon „ Vierbeiner“ wird viel für den Hund getan. Was sie nicht tut: Hunden die Krallen lackieren oder das Fell färben. „Die Gesundheit und das Wohlbefinden des Hundes stehen im Vordergrund“, sagt sie. In diesen Fragen gibt es keine Kompromisse. Die Potsdamerin arbeitet nebenher schließlich ehrenamtlich für einen spanischen Tierschutzverein. Auf den Verein ist die 25-Jährige im Internet gestoßen, als sie ihre Idee, einen Hund zu adoptieren, in die Tat umsetzen wollte. Cisco, ihren großen Hund, hat sie über den Verein in ihre Heimat geholt. Später folgte Hündin Malu, die sie erst in Pflege nahm und dann auch adoptierte. Jetzt sind die Vierbeiner von der Iberischen Halbinsel im Logo des Rehbrücker Hundesalons verewigt.

Der erste Hundesalon in Bergholz-Rehbrücke eröffnet am Montag. Zu finden ist er in der Arthur-Scheunert-Allee 87b, unweit des Marktplatzes. Quelle: Jens Steglich

Das Rüstzeug für ein eigenes Geschäft hat Luica Clavis bei ihrem Vater bekommen, der drei Läden in Potsdam betreibt. Bei ihm geht sie in die Lehre und lernt den Beruf einer Kauffrau im Einzelhandel. Sie aber wollte auch beruflich mit Hunden zu tun haben und kommt zu dem Schluss: Hundefriseure gibt es in Potsdam und Umland zu wenig. „Leider Gottes gibt es keine anerkannte Ausbildung für Hundefriseure“, sagt sie. Sie macht dafür einen Lehrgang in einem Hundesalon in Wandlitz und bekommt das mit einem Zertifikat auch bescheinigt. Auf Bergholz-Rehbrücke als Standort für ihren Hundesalon kommt sie, „weil es eine schöne Gegend mit vielen Hundebesitzern ist“. Es sollen sich aber Hundebesitzer aus der ganzen Region vom Angebot angesprochen fühlen, das ganz individuell auf den jeweiligen Vierbeiner zugeschnitten ist.

Auch Futter und Kleidung für den Hund gibt es im Salon

Freilich brauchen nicht alle Hunde einen Haarschnitt. Ihr eigener Hund Cisco ist ein „Deutsch-Kurzhaar“. Wie der Name der Rasse schon sagt: Das Haar ist so kurz, dass die Chefin des Rehbrücker Hundesalons in diesen Fällen eine Thalasso-Therapie empfiehlt. „Die Hunde werden gebadet und dann mit Naturschlamm eingerieben“, sagt sie. „Das wirkt entzündungshemmend und wenn man es regelmäßig macht, haaren die Hunde weniger.“

Pudel wiederum gehören wegen ihres lockigen Haars zu den größten Herausforderungen. „Für einen Pudel braucht man ein gutes Auge und genügend Zeit“, sagt Luica Clavis. Angesagt ist bei Hundebesitzern gerade der Welpenschnitt, „der kleine Hunde noch niedlicher macht“. Die Vierbeiner werden übrigens auf einem Tisch frisiert, der eine Sicherungshalterung hat. Nervöse Hunde bekommen dort sanft eine Halteschlaufe um die Hüfte, damit sie nicht vom Tisch stürzen können. Im Salon von Luica Clavis bekommt der Hundefreund für seinen Vierbeiner nicht nur eine fesche Frisur. Vorn im Geschäft gibt es unter anderem auch Futter, darunter Frischfleisch und selbstgemachte Hundekekse, handgefertigte Halsbänder und Kleidung für den Hund. Der Wintermantel für den Hund ist freilich eng anliegend – genauso wie der Regenmantel und der Softshell-Pullover für die Übergangszeit.

Von Jens Steglich