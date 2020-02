„Konzentriert Euch darauf, was Menschen schaffen können“: Ein Gespräch mit Nuthetals jüngstem Gemeindevertreter

Nuthetal

William Böhm ist seit 2013 Mitglied des Nuthetaler Jugendparlaments und zog 2019 als Parteiloser für die SPD in die Gemeindevertretung. Der 21-Jährige ist Nuthetals jüngster Gemeindevertreter.

Du bist jetzt ein Dreivierteljahr Gemeindevertreter. Hast Du Dir die reale Lokalpolitik so vorgestellt?

William Böhm: Ich fand, der Wahlkampf wurde engagiert geführt – von allen Parteien und Initiativen. Das war mir so vorher nie aufgefallen. Mit 16 oder 17 bekommt man nicht mit, wie viele Leute da aktiv sind. Ich bin jetzt auch im Finanzausschuss und im Ortsbeirat von Saarmund. Interessant ist, wie Kommunalpolitik von Stufe zu Stufe andere Dynamiken aufweist. Der Ortsbeirat hat familiären Charakter. Die Debatten dort sind nicht so scharf. Zu viert kann man Sachen einfacher klären.

Hat Dich etwas überrascht?

Der Meinungsstreit wird doch schon kontrovers geführt und trotzdem zieht man an einem Strang. Nach einer Debatte sind die Gemeindevertreter in der Lage, weiter freundlich miteinander umzugehen. Sie gehen nicht aus der Sitzung und schreien sich danach noch an. Man hat den Eindruck, sie könnten jederzeit miteinander ein Bier trinken.

Was hat Dich geärgert?

Am Anfang fand ich es im Wahlkampf manchmal etwas befremdlich, wie hart doch einige Angriffe waren. Ich mag die totale Kampfatmosphäre nicht. Im Grunde ist sie auch fehl am Platz. Es geht ja um die gemeinsame Gemeinde. Meinungsstreit ist fruchtbar. Eine Kampfatmosphäre ist aber nicht förderlich dafür, die Gemeinde voranzubringen.

Warum bist Du den Schritt in die Kommunalpolitik gegangen? Ausschussarbeit und das Ringen um Lösungen in der Gemeindevertretung sind mühsam. Protest und Einspruch erheben – das könnte man einfacher haben.

Ich will daran teilhaben, die Gemeinde zu verbessern, und eine Stimme haben, um Dinge verbessern zu können. Ich habe mit meinen Plakaten zur Kommunalwahl für Nachhaltigkeit und Jugendbeteiligung geworben. Das sind die Themen, die mich interessieren. Beim Thema Nachhaltigkeit sind wir dabei, ein Verkehrskonzept zu erstellen. Ich habe vorgeschlagen, intelligente Ampelschaltungen einzubauen. Es ist auch gut für die Umwelt, wenn Autos nicht ständig abbremsen und beschleunigen müssen. Es geht darum, auf kleiner Ebene Veränderungen zu schaffen und Menschen die Chance zu geben, nachhaltig zu leben, indem man etwa dafür kämpft, dass Busse in den Dörfern halten. Wir haben auch probiert, das Jugendparlament als eine Beteiligungsmöglichkeit für junge Leute in der Hauptsatzung zu verankern.

Eine Mehrheit war dagegen, das Jugendparlament explizit in der Hauptsatzung zu verankern.

Die Mehrheit hat sich dagegen entschieden. Das Hauptargument war, das Jugendparlament sei nicht gewählt und nicht repräsentativ für die Jugend. Es ging aber nicht darum, das Jugendparlament als Hauptvertreter der Jugend einzusetzen. Wir wollten es als eine Möglichkeit für Jugendbeteiligung aufnehmen. Wir wollen ja keine Monopolstellung, wir wollen als Ressource dienen. Ich fand es schade, dass auf diese Argumente nicht gehört wurde. Das Jugendparlament hätte damit Wertschätzung für seine Arbeit erfahren. Es hat der Gemeinde schon einiges gebracht. Wir haben zum Beispiel mit Unterstützung des Kinderhilfswerks ein Jugendbudget hinbekommen, mit dem jedes Jahr jugendliche Ideen realisiert werden können.

Andere Jugendliche gehen auf die Straße.

Ich finde es gut, dass viele junge Leute auf der Straße ihr Engagement zeigen. Schwierig finde ich es, wenn Jugendliche, die bei Fridays for Future für Klimaschutz streiten, an den Kopf geworfen bekommen, sie dürften dann keinen Strom und kein Handy nutzen. Kindern und Jugendlichen werden Zweifel entgegenbracht und manchmal Hass und Wut, nur weil sie für ihre Zukunft kämpfen. Man kann im Kleinen etwas tun, aber wenn nach wie vor ein Großteil der Energie aus fossilen Brennstoffen kommt, kann ich das nicht abwenden, indem ich kein Handy mehr nutze.

Wovon träumen junge Leute heute?

Viele suchen finanzielle Absicherung und streben trotzdem nach Selbstverwirklichung. Sie wollen nicht nur arbeiten, um Geld zu verdienen. Sie wollen Dinge tun, die zufrieden machen und sinnvoll sind. Heute gibt es Jugendliche, die nicht für einen Ölkonzern arbeiten würden, selbst wenn sie dort mehr Geld bekommen. Ich glaube, momentan ist das durch die Fridays-for-Future-Bewegung mitgeprägt. Viele sind optimistisch, weil sie denken, man kann etwas schaffen. Inzwischen malen manche aber die Zukunft grau, weil sie so einen Gegenwind bekommen. Man hat das Gefühl: Die Jugend wird nicht ernst genommen. Dabei ist es gar kein Generationenkonflikt. Es gibt Ältere, die das genauso sehen und Jüngere, die es ganz anders sehen.

Nehmen wir mal an, Du bekommst fünf Minuten der besten TV-Sendezeit. Was würdest Du den Menschen sagen?

Wertschätzt es, dass wir jungen Leute Träume haben und kreativ sind. Manchmal fehlt uns das Gefühl für Umsetzbarkeit. Man muss nicht jede Idee umsetzen, aber sie sind eine Super-Ressource und Quelle für Inspiration. Ich würde den Leuten auch sagen, sie sollten sich nicht daran festhalten, was gerade alles falsch läuft, sondern sich auf Problemlösungen konzentrieren und darauf, was Menschen schaffen können.

Was würdest Du anders machen, wenn Du Bürgermeister von Nuthetal wärst?

Ich finde, es geht uns in Nuthetal schon gut. Trotzdem gibt es Bereiche, in denen Verbesserungspotenzial steckt. Zum Beispiel das bereits bestehende Engagement von Jugendlichen mehr wertzuschätzen.

Wäre das für Dich ein Ziel: Bürgermeister in Nuthetal zu sein?

Politisch engagiert zu sein, ist wichtig für mich. Wohin das letztlich führt, hängt maßgeblich davon ab, ob es die Unterstützung bei den Bürgern findet.

Nuthetaler Jugendparlament gibt es seit 2005 William Böhm (21) ist im vergangenen Jahr bei der Kommunalwahl als Parteiloser für die SPD angetreten und in die Nuthetaler Gemeindevertretung gewählt worden. Der Nuthetaler, der auch im Ortsbeirat Saarmund und im Finanzausschuss sitzt, studiert Wirtschaftsingenieurwesen mit Ausrichtung auf Energie und Ressourcen an der Technischen Universität in Berlin. Seit 2013 ist William Böhm Mitglied im Nuthetaler Jugendparlament. Die Interessenvertretung für junge Leute in der Gemeinde Nu­thetal besteht bereits seit dem Jahr 2005 und hat damit eine bemerkenswerte Kontinuität bewiesen. Das Jugendparlament organisierte unter anderem Kandidaten-Debatten zur Bundestags- und Kommunalwahl. Es managt mit Unterstützung des Deutschen Kinderhilfswerkes auch ein jährliches Jugendbudget, aus dem Projekte für Kinder und Jugendliche finanziert werden.

Von Jens Steglich