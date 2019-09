Radweg nach Philippsthal: Baustart im Frühjahr

Nuthetal

Der Landesstraßenbetrieb wird den geplanten Bau des Radwegs an der L 77 von Saarmund nach Philippsthal übernehmen. Das teilte am Montag Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) mit. Ursprünglich war geplant, dass die Gemeinde Nuthetal mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Stadt-Umland-Wettbewerb diesen Radweg baut. „Für uns ist die Übernahme eine tolle Entlastung“, sagte die Gemeindechefin. Mit den Eigentümern der Grundstücke, die für den Radweg gebraucht werden, sind laut Hustig inzwischen Bauerlaubnisverträge vereinbart worden. Damit gibt es auch auf diesem Feld keine Hindernisse mehr für das Projekt.

Anschluss nach Stahnsdorf

Der Landesstraßenbetrieb will nun bis Februar 2020 die notwendigen Baumfällungen vornehmen, „sodass der Baubeginn im Frühjahr 2020 erfolgen kann“, sagte Hustig. Der Radweg soll spätestens im Frühjahr 2021 fertig sein. Der Radweg wird von Saarmund über Philippsthal bis zum Kreisverkehr gebaut und dort an den vorhandenen Radweg nach Güterfelde angebunden. Damit wird eine entscheidende Lücke im Radwegnetz in der Region geschlossen. Radfahrer können nach der Fertigstellung des Radwegs weiter bis nach Stahnsdorf fahren.

Ebenfalls im nächsten Jahr will der Landesbetrieb den holprigen Radweg zwischen Bergholz-Rehbrücke nach Saarmund erneuern. Der neue Radweg wird außerhalb der Ortschaften deutlich breiter sein. Auch hier sind Baumfällungen nötig, die bis zum Ende der Vegetationsperiode im Februar 2020 erledigt sein müssen. Baubeginn für die Erneuerung des Radwegs zwischen Rehbrücke und Saarmund ist fürs Frühjahr 2020 geplant.

Landkreis ist gefragt

Die Radwege nach Nudow und Fahlhorst werden derzeit von den von der Gemeinde beauftragten Planern konzipiert. „Da es sich dort um Kreisstraßen handelt, ist hier nunmehr der Landkreis Potsdam-Mittelmark gefragt. Eine entsprechende Bedarfsermittlung ist dem Landkreis für die Planung zum nächsten Doppelhaushalt übergeben worden“, so Hustig. „Für einen möglichen Radweg nach Tremsdorf wurden Planer beauftragt, eine Variante zu erarbeiten“, sagte sie. Die Straße zwischen Saarmund und Tremsdorf gehört dem Land, das diesen Fahrweg aber loswerden will. Das erschwert dort einen Radwegbau in Landesregie erheblich.

Von Jens Steglich