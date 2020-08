Landesstraße 78 in Rehbrücke bleibt drei Wochen länger gesperrt

Nuthetal

Die Landesstraße 78, die Bergholz-Rehbrücke und Saarmund miteinander verbindet, bleibt drei Wochen länger gesperrt als geplant. Wie der Landesbetrieb Straßenwesen am Freitag mitteilte, kann die Vollsperrung der L 78 (Friedensstraße), die Hauptverbindungsstraße in der Gemeinde Nuthetal, voraussichtlich erst am 4. September aufgehoben werden.

Geplant war, die Strecke am 14. August wieder freizugeben. Der Landesstraßenbetrieb begründet die Verzögerungen mit Schäden, die an Schmutzwasserleitungen festgestellt worden seien und nun beseitigt werden sollen. Zudem sei auch die Erneuerung von Trinkwasseranschlüssen notwendig.

Wasserversorger: Begründung stimmt nicht

Mit dieser Darstellung erntet der Landesbetrieb allerdings heftigen Widerspruch von der Mittelmärkischen Wasser- und Abwasser GmbH (MWA), die die Geschäfte des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Mittelgraben besorgt und für die Arbeiten an den Schmutz- und Trinkwasserleitungen zuständig ist. „Diese Begründung stimmt nicht“, sagte Torsten Könnemann auf Anfrage, der bei der MWA Prokurist und Mitarbeiter der Geschäftsführung ist. „Es wurde an der Straße ein Schmutzwasserkontrollschacht versetzt, das ist aber bereits erledigt worden – fristgerecht innerhalb der verabredeten fünf Tage“, so Könnemann.

„Das hat keinen Einfluss auf die Straßenarbeiten“

Und: „Beim Trinkwasser werden nur die Straßenkappen der Anschlüsse in ihren Höhen angepasst. Das hat keinen Einfluss auf die Straßenarbeiten.“ Der besagte Abwasserkontrollschacht wurde an die Seite verlegt. Vorher war er laut Könnemann innerhalb der Rollspur eingebaut. Weil die Autos direkt über den alten Schmutzwasserschacht rollten, habe er regelmäßig repariert werden müssen. „Ein weiterer Schacht, der gebaut wird, befindet sich außerhalb des Baufelds und beeinflusst die Maßnahmen des Landesstraßenbetriebes nicht“, sagte Könnemann und fügte hinzu: „Es wurde nichts ungefragt gemacht, es ist alles mit dem Landesbetrieb abgestimmt.“ Eine Erklärung, warum die Arbeiten am Schmutzwasserkanal für die Verzögerung herhalten müssen, hatte er nicht.

Autofahrer müssen weitere Wege in Kauf nehmen

Autofahrer müssen wegen der längeren Straßensperrung nun bis 4. September weitere Wege in Kauf nehmen. Aufgrund der zeitlichen Überlagerung mit den Bauarbeiten an der L 77 zwischen Saarmund und Langerwisch wurde eine gemeinsame Umleitung eingerichtet. Die Umleitungsstrecke führt über die B 2, die A-10-Anschlussstelle Michendorf und über die A 115 zur Anschlussstelle Potsdam-Drewitz. Von dort geht es auf die L 79 und dann auf die Straße Am Buchhorst in Bergholz-Rehbrücke zurück auf die L 78. Wer aus Richtung Potsdam kommt und nach Saarmund will, fährt die Umleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Für die Arbeiten am Radweg ist halbseitige Sperrung vorgesehen

Wie berichtet, ist zudem die Autobahnanschlussstelle Saarmund für Autofahrer, die von der A 115 abfahren wollen, sowohl aus Richtung Dreieck Nuthetal als auch aus Richtung Berlin bis zum 5. Oktober gesperrt. Auch dieser Verkehr wird über die genannte Umleitungsstrecke geführt.

Der Landesbetrieb saniert und erweitert den Radweg an der L 78 zwischen Bergholz-Rehbrücke und Saarmund. Für die Arbeiten am Radweg ist eine halbseitige Sperrung der L 78 vorgesehen. Voll gesperrt wurde die Straße am Rehbrücker Ortsausgang, um an der Stelle die maroden Verkehrsinseln neu zu bauen.

Von Jens Steglich