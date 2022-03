Bergholz-Rehbrücke

Der Landesstraßenbetrieb will die Fahrbahn der Arthur-Scheunert-Allee (L 78) in Bergholz-Rehbrücke im Abschnitt zwischen dem Bahnhof und der Straße Am Rehgraben sanieren. Beteiligt ist an dem Vorhaben auch die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA), die Wasserleitungen erneuern wird.

Bauarbeiten ab Ende März

Wie der Landesbetrieb mitteilt, sind die Bauarbeiten in der Zeit von Ende März bis Ende April geplant. Auf dem besagten Teilabschnitt der Landesstraße 78 sollen auch die Verkehrsinseln erneuert werden. „Für die Arbeiten vom Bahnhof bis zur Kreuzung Verdistraße wird der Verkehr in Richtung Potsdam über die Straße Am Buchhorst und die Drewitzer Straße in Richtung Potsdam umgeleitet. Der Verkehr aus Richtung Potsdam wird wechselseitig durch die Baustelle geführt“, sagte Steffen Streu, Sprecher des Landesstraßenbetriebs. Die Arbeiten in dem Bereich sollen im Zeitraum vom 23. März bis 8. April über die Bühne gehen.

Ein Abschnitt im April kurz gesperrt

Für die Erneuerung des Abschnitts von der Verdistraße bis zum Rehgraben muss die Artur-Scheunert-Allee vom 11. bis 13. April gesperrt werden. Der Verkehr wird weiträumig über Saarmund und Philippsthal umgeleitet.

Es wird dadurch auch zu geänderten Streckenführungen bei den Buslinien der Gesellschaften ViP und Regiobus kommen, teilte er mit. Die Buslinien in Richtung Potsdam verkehren über die Drewitzer Straße zum Bahnhof Rehbrücke, die Busse in der Gegenrichtung können aber die Baustelle passieren. Die Standorte der Haltestellen werden verändert. Einzelheiten sind den Aushängen an den Haltestellen zu entnehmen.

Von Jens Steglich