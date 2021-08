Lyrikwettbewerb: Nuthetal hat eine neue Dichterkönigin

Während in anderen Orten um Pokale gerannt, gekegelt oder beim Feuerwehrlöschangriff gewetteifert wird, dichten die Nuthetaler, um den Pokal der Bürgermeisterin zu gewinnen. An diesem Wochenende war es wieder so weit: Beim 9. Lyrikwettbewerb kürte die Jury eine Dichterkönigin.