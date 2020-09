Ist der Bewohner des rätselhaften Bunkers, der in einem Wald in Nuthetal gefunden wurde, noch einmal in seinen Unterschlupf zurückgekehrt? Es sieht alles danach aus: Als Gemeinde-Arbeiter die Sachen aus dem Bunker holen wollten, war das Schloss aufgebrochen. Im Bunker fehlte das Wertvollste, was sich vorher darin befand.