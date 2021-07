Nachwuchs aus Nuthetal und Brück halten Kontakt nach Litauen

Brück

Der deutsch-litauische Jugendaustausch wird fortgesetzt. Aktuell in hybrider Form. Soll heißen: Die Corona-Einschränkungen waren zumindest so gelockert, dass der diesjährigen Sommertour des Nachwuchses aus Potsdam-Mittelmark nichts im Wege stand.

Schließlich konnten zwölf 14- bis 18-Jährige aus dem Amt Brück mit Altersgefährten aus der Gemeinde Nuthetal nach Wittenberge fahren. Vorab hatten die Jugendlichen in Videokonferenzen die Programme für die sieben Tage gemeinsam vorbereitet. In Begleitung der Jugendkoordinatorinnen von Nuthetal, Jana Köstel, und Brück, Wenke Hanack, und der Leiterin des Mehrgenerationentreffs, Antje Warwas, ging es dann mit dem Bus in die Elbestadt.

Live-Schaltungen zu Partnern

Die Begegnung mit dem Nachwuchs aus dem Baltikum konnte auch dieses Jahr leider nur online stattfinden. „Trotzdem wurde während der Live-Schaltungen lebhaft über Kinderrechte, Mülltrennung und natürlich auch über die Herausforderungen der Coronaregeln diskutiert“, berichtet Wenke Hanack.

Auf der Sommertour hatten die Jugendlichen aus Nuthetal und Brück ein selbst kreiiertes Wochenprogramm absolviert. Hier werden Bilder begutachtet. Quelle: Privat

Daneben war Beschäftigung vor Ort organisiert. An Schlechtwettertagen gab es Mal- und Stop-Motion-Workshops, wobei Trickfilme per Smartphone produziert werden können, Bei schönem Wetter sind die Jugendlichen am Flussufer entlang geradelt. Schließlich wurde noch von zwei Teilnehmern eine Scotland-Yard-Stadtrallye entwickelt, bei der die anderen auf spielerische Art die Stadt Wittenberge kennen lernen konnten. Inzwischen sind alle wohlbehalten zurück.

Nächstes Jahr nach Kaunas

2010 gab es einen Fachkräfteaustausch für Jugendkoordinatoren aus Deutschland und Litauen. Dabei ist in einer bilateralen Gruppenarbeit das Projekt für die Begegnungen entwickelt worden. „2022 wollen wir auf jeden Fall nach Litauen reisen“, bestätigt Wenke Hanack. Denn dann wird dort Kaunas europäische Kulturhauptstadt sein.

Von René Gaffron