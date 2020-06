Bergholz-Rehbrücke

Mehrere Bürger meldeten der Polizei am Dienstagmorgen einen völlig unbekleideten Mann. Er würde in Rehbrücke umherlaufen und Autos angehalten. Außerdem soll er ein Mädchen belästigt haben. Wie sich herausstellte, war der Mann zunächst vor ein Auto gesprungen. Nur durch eine Vollbremsung konnte die Fahrerin einen Zusammenstoß verhindern.

Eine Jugendliche leicht verletzt

Dann soll der Nackte einer Jugendlichen den Weg versperrt und sie an den Händen gepackt und hierbei leicht verletzt haben. Eine weitere Frau soll er gebissen haben. Der offenbar sehr verwirrte Mann konnte durch Polizeibeamte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen im Bereich der Beethovenstraße festgestellt werden. Er wurde durch hinzugerufenen Rettungskräfte anschließend in eine Fachklinik gebracht. Die Beamten nahmen vor Ort Anzeigen wegen Körperverletzung in zwei Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auf.

Auto zerkratzt

Später erschien eine weitere Geschädigte bei der Polizei in Potsdam und erstattete ebenfalls Anzeige. Ihr soll der Mann ebenfalls vor das Auto gesprungen sein. Als sie versuchte davonzufahren, habe er noch Kratzer an ihrem Fahrzeug verursacht.

Von MAZonline